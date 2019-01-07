﻿ "Смелый и прекрасный": Интарс Бусулис ныряет в ледяную прорубь, Mixnews.lv

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Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в эти выходные в своем аккаунте в Facebook опубликовал фото из Талси, на котором певец ныряет в ледяную прорубь.

В подписи к фотографии он пожелал всем подписчикам хороших выходных.

Большинство пользователей социальной сети с восхищением отреагировали на фото Бусулиса.

"Вот это да! Сила воли", - написала девушка.

"Уже в который раз смелый и прекрасный Интарс поражает нас своим зимним поступком! Однако, трудно привыкнуть к этому ледяному восхитительному зрелищу! Красиво и Здорово! Браво! Счастья и отличного бодрого настроения!", - заключила пользовательница.

Напомним, ранее артист заявлял, что в будущем планирует переехать из Риги в родную деревню под Талси - в Гибули.

Фото: facebook.com/intarsbusulis