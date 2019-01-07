﻿ "Смелый и прекрасный": Интарс Бусулис ныряет в ледяную прорубь, Mixnews.lv

"Смелый и прекрасный": Интарс Бусулис ныряет в ледяную прорубь (2)

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Эксклюзив | 7 января 2019 года, 12:35

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в эти выходные в своем аккаунте в Facebook опубликовал фото из Талси, на котором певец ныряет в ледяную прорубь.

В подписи к фотографии он пожелал всем подписчикам хороших выходных.

Большинство пользователей социальной сети с восхищением отреагировали на фото Бусулиса.

"Вот это да! Сила воли", - написала девушка.

"Уже в который раз смелый и прекрасный Интарс поражает нас своим зимним поступком! Однако, трудно привыкнуть к этому ледяному восхитительному зрелищу! Красиво и Здорово! Браво! Счастья и отличного бодрого настроения!", - заключила пользовательница.

Напомним, ранее артист заявлял, что в будущем планирует переехать из Риги в родную деревню под Талси - в Гибули.

Фото: facebook.com/intarsbusulis

Комментарии 2
Патриот 2 часа назад
Уважаю! Интарс вообще мужик простой и классный, звезды на лбу ни когда не было в отличие от других. Разговаривает на равных с людьми и Уважением! Здоровья тебе дружище!!!!
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Читатель1 час назад
Береги здоровье, чтоб купание в проруби не отразилось на творческих проектах.Радуй своим творчеством и дари любовь своей семье
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