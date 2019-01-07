﻿ Политолог: в правительстве Кариньша будет больше слов, чем дела, Mixnews.lv

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Правительство кандидата в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша едва ли будет дееспособным. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский. По его словам, пять партий - это слишком много политических сил для одной коалиции.

"Конечно, пятипартийная коалиция - это очень громосткая конструкция. С другой стороны, попросту нет других вариантов, как по-другому составить правительство. Надо работать с тем, что есть. Хотя, конечно, будет тяжело. Я не очень верю, что это правительство будет дееспособное и что мы увидим серьезные реформы. Больше будет дискуссий, желания партий занять позицию внутренней оппозиции, чтобы не терять популярность", - сказал Раевский.

Напомним, президент Раймонд Вейонис сегодня решил выдвинуть Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.

Как президент сообщил журналистам, на прошлой неделе во время встречи с ним представители партий выразили готовность работать в правительстве под руководством Кариньша, а это означает, что оно может получить поддержку парламентского большинства.