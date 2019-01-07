﻿ Домбровский: потенциальный Кабмин Кариньша выглядит слабым даже для Латвии, Mixnews.lv

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Домбровский: потенциальный Кабмин Кариньша выглядит слабым даже для Латвии (22)

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Эксклюзив | 7 января 2019 года, 16:50

Состав правительства, который предложил кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, является достаточно слабым даже для Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат 13-го Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

"Он выглядит весьма слабым. Даже по латвийским стандартам - это весьма слабый состав Кабинета министров", - указал политик.

Несмотря на это, Домбровский считает, что у Кариньша есть шансы сформировать правительство. По словам депутата, поспособствовать этому может коллективная усталость партий от переговоров.

"Вполне возможно, что правительство будет сформировано. Партии устали от формирования правительства и согласны на все. Они уже готовы согласиться на премьера, который был настолько не заинтересован в положении дел в стране и не принимал участие в выборах в Сейм под руководством проигравшей партии. Она потеряла две трети представительства в парламенте. Тех, кто обещали новую политику практически капитулированы. Как такая конструкция будет работать, я не знаю", - указал Домбровский.

Напомним, президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.

Комментарии 22
Патриот 2 часа назад
Даже для Латвии?! Это значит признание того что Латвия ниже Африки? Согласен с этим уже давно но хотя бы не объявлял бы это на весь мир. Вообще латышей зачморят!
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Бирюк2 часа назад
То не власть, отчего так происходит и почему они свой народ не боятся, мнения людей их не интересует. Они живут абсолютно для себя, внутри своего счастливого мира.
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нина2 часа назад
Согласие молодцы,что не испытывают желания лезть в этот гадюшник,пусть титульные расталкивая друг друга лезут к кормушке,а согласие с зелёными будут работать спокойно в оппозиции,всем давно понятно ,что это правительство будет недолговечным !!!
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