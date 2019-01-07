﻿ Домбровский: потенциальный Кабмин Кариньша выглядит слабым даже для Латвии, Mixnews.lv

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Состав правительства, который предложил кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, является достаточно слабым даже для Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат 13-го Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

"Он выглядит весьма слабым. Даже по латвийским стандартам - это весьма слабый состав Кабинета министров", - указал политик.

Несмотря на это, Домбровский считает, что у Кариньша есть шансы сформировать правительство. По словам депутата, поспособствовать этому может коллективная усталость партий от переговоров.

"Вполне возможно, что правительство будет сформировано. Партии устали от формирования правительства и согласны на все. Они уже готовы согласиться на премьера, который был настолько не заинтересован в положении дел в стране и не принимал участие в выборах в Сейм под руководством проигравшей партии. Она потеряла две трети представительства в парламенте. Тех, кто обещали новую политику практически капитулированы. Как такая конструкция будет работать, я не знаю", - указал Домбровский.

Напомним, президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.