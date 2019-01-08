﻿ Америкс не собирается возвращаться на должность вице-мэра Риги, Mixnews.lv

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Подавший на фоне скандала с Rīgas satiksme в отставку вице-мэр Риги Андрис Америкс не собирается возвращаться на эту должность даже после проверок. Об этом он сказал в интервью радио Baltkom.

По его словам, в сложившейся ситуации он принял правильное решение, поэтому до выборов он продолжит работу в качестве депутата.

"Это было правильное решение. Хотя моя связь с ними настолько же близка, как связь с московской железной дорогой. То есть никакой. Но это история бросала тень на думу, на партию "Честь служить Риге". Я считаю, что если политик является публичной персоной, он обязан заботиться о своей репутации. И я свою хочу сохранить. Если сегодня все необходимые решения по поводу проверок этой истории будут сделаны, то мы вернемся в большую политику. Единственная претензия ко мне — это знакомство с одни предпринимателем, который с этим делом связан. Мы знакомы уже 20 лет, еще со времен демократической партии Saimnieks. Не думаю, что мои взаимоотношения должны бросать тень на Рижскую думу", - сказал Амеркис.

Бывший вице-мэр подчеркнул, что если к нему есть конкретные претензии, то он хотел бы их услышать.

"Если есть доказательства, конкретные претензии, то я готов их услышать, но таких на сегодняшний день нет. И в этой ситуации я готов сделать шаг назад, чтобы после всех проверок и "рентгенов" вернуться. До выборов осталось два года, на пост вице-мэра выбран Олег Буров, он достоин этой должности, поэтому оставшееся время буду помогать ему, партии, будем работать и доказывать, что делаем это на благо режиму", - сказал он.

Как сообщалось, вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность после коррупционного скандала в Rīgas satiksme.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в муниципальном предприятии, но принял решение уйти, поскольку запятнана его репутация, а также репутация его партии "Честь служить Риге".

Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы. Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.

Фото: Flickr/Rīgas Dome