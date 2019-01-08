﻿ Итоги-2018 на Mixnews: читатели назвали спортсменов года, Mixnews.lv

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Читатели Mixnews по традиции приняли участие в ежегодном голосовании "Итоги года", выбрав своих фаворитов в более чем десяти категориях.

По итогам голосования, спортсменом года в Латвии признана теннисистка Алена Остапенко. За нее проголосовали 36% читателей. При этом прошедший год стал далеко не самым удачным для победительницы "Роллан Гаррос-2017". Среди крупнейших достижений Остапенко - финал турнира в Майами, где рижанка уступила американке Слоан Стивенс. Также на прошедшем в России Кубке Федерации латвйская команда вместе с Остапенко впервые прошла во II Мировую группу этого турнира, то есть - попала в число 16 сильнейших.

Второе место по итогам голосования разделили коллега Остапенко по команде - Анастасия Севастова и боксер-профессионал Майрис Бриедис. Они набрали по 20% голосов. Для Севастовой 2018 год стал крайне успешным - она сумела дойти до полуфинала Открытого чемпионата США, выиграть турнир в Бухаресте и по итогам года занять 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA, отобрав звание первой ракетки Латвии у Остапенко.

Бриедис в 2018 году потерял звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC, проиграв в феврале раздельным решением судей будущему победителю Всемирной боксерской суперсерии, украинцу Александру Усику. Затем последовали две победы - над французом Брэндоном Делорье в июле и немцем Ноэлем Гевором в ноябре. Последняя победа принесла Бриедису титул чемпиона по версии WBC Diamond в 1-м тяжелом весе.

Четвертое места по итогам голосования заняла сборная Латвии по сидячему волейболу (17%). В октябре паралимпийцам всей страной собирали средства на участие в международном турнире в Москве - не хватало 275 евро. В результате деньги были собраны, а латвийская команда стала победителем этих международных соревнований.

На пятом месте по итогам голосования оказалась тяжелоатлетка Ребека Коха (6%). В марте она одержала первую крупную победу во взрослых соревнованиях, выиграв в Бухаресте чемпионат Европы по тяжелой атлетике. А в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде в весовой категории до 59 кг Коха завоевала бронзовую медаль.

Тем временем мировым спортсменом года читатели Mixnews назвали российского хоккеиста, звезду Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина. За него свой голос отдали 36% читателей. В 2018 году Овечкин стал обладателем "Кубка Стэнли", его клуб "Вашингтон Кэпиталз" стал лучшим по итогам очередного сезона НХЛ. Кроме того, россиянин повторил достижение Реджи Лича, до того единственного игрока в истории, ставшего в течение одного сезона лучшим снайпером чемпионата, лучшим снайпером плей-офф и самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли.

Второе место в голосовании Mixnews занял российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (24%). В октябре 2018 года Нурмагомедов успешно защитил свой чемпионский титул на UFC 229, принудив к сдаче звезду звездного соперника, ирландца Конора Макгрегора. Сразу после боя у россиянина возник словесный конфликт с тренером Макгрегора по джиу-джитсу, находившимся возле клетки, и Хабиб, перепрыгнув через ограждение, бросился на него. Началась массовая драка, в ходе которой на ринг выскочили члены команды Нурмагомедова, некоторые из которых обменялись ударами с Макгрегором. Пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге, а его самого, как и проигравшего претендента, увели в подсобные помещения стадиона.

Третье место по итогам народного голосования занял украинский боксер-профессионал Александр Усик (19%). В 2018 году украинец провел три успешных боя: в январе он победил латвийца Майриса Бриедиса, в июле - россиянина Мурата Гассиева, став победителем Всемирной боксерской суперсерии, а в ноябре - британца Тони Беллью. По итогам года Усик признан лучшим боксером по версии авторитетного спортивного телеканала ESPN, авторитетных спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, а также издания BoxingTalk.

Четвертое место в опросе Mixnews заняла капитан сборной Хорватии по футболу, полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид" Лука Модрич (12%). На прошедшем летом 2018 года чемпионате мира в России Хорватия сумела дойти до финала, где уступила команде Франции, а Модрич был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, вместе с мадридским "Реалом" Модрич стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. По итогам года хорват удостоился званий футболиста года по версии ФИФА и лучшего футболиста сезона по версии УЕФА, а также стал обладателем "Золотого мяча".

Пятое место по итогам голосования занял сербский теннисист Новак Джокович (7%). В 2018 году Джоковичу удалось выиграть два турнира "Большого шлема" - Уимблдон и Открытый чемпионат США. По итогам года серб впервые с 2016 года вернул себе первое место в мировом рейтинге.