﻿ Юморист: удачи Зеленскому, но он не станет президентом Украины, Mixnews.lv

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Российский пародист, юморист и спортивный эксперт Михаил Грушевский считает, что актер и продюсер Владимир Зеленский, который объявил себя кандидатом на должность президента Украины, не сможет занять этот пост. Такое мнение он выразил в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Мне тяжело рассуждать на эту тему, так как мои предки родом из Украины. В центре Киева стоит памятник украинскому ученому, моему однофамильцу Михаилу Грушевскому. Для меня тема Украины - больная. Пожелаю Зеленскому удачи, но, знаете, если "the" считать неопределенным артиклем, то "Ленский" похоже на Ленин. Может быть, это и подтолкнуло его на политический путь. Я не думаю, что Зеленский станет новым президентом Украины, я думаю, что это некая часть большой политической игры. Однако участие в выборах такого таланливого человека - это не худущий вариант для Украины", - сказал Грушевский.

Он отметил, что многие выдающиеся главы государств в прошлом были представителями творческих профессий.

"Давайте вспомним Рональда Рейгана - он был посредственным голливудским актером, но при этом довольно успешным президентом США. Последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел был поэтом. Что касается Зеленского, то я с ним едва знаком, поэтому не могу представить его в качестве политической фигуры, но, возможно, он является терапевтом - отдушиной для Украины", - сказал Грушевский.

Напомним, 31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский пользуются наибольшей поддержкой населения среди кандидатов на пост президента страны. Согласно данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года около 13,4 процента респондентов готовы отдать голоса в пользу Юлии Тимошенко. Комик Владимир Зеленский идет на втором месте с результатом 10,8 процента.

Фото: ru.wikipedia.org