﻿ Лембергс про Кариньша: он в любой момент может сбежать в свой фатерлянд, Mixnews.lv

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Кандидату в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу стоило бы выбрать государство, гражданином которого он хочет быть. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Латвией будет руководить иностранец, у него двойное гражданство. Он в любой момент может сбежать в свой фатерлянд. Это кощунство! В первую очередь ему надо было бы выбрать гражданство одной страны, какое государство является его. Если судить по моему опыту, то он вообще популист, болтун и некомпетентен", - сказал Лембергс.

По его словам, пока не особо понятны задачи будущего правительства Кариньша.

"Пока никто четко не слышал о задачах его правительства. Сегодня нацблок хочет 14 министерств, Новая консервативная партия обещала оставить только восемь министерств, Кайминьш - шесть, а всего на сегодняшний день их 13. Поэтому интересно посмотреть на то, как они будут выполнять свои обещания. Обманут и надуют с насмешкой", - сказал Лембергс.

Добавим, Кариньш родился и вырос в США, переехал в Латвию после 1994 года. Он является гражданином США и Латвии. На политической сцене Латвии Кариньш появился вместе с основанием партии "Новое время".

7 января президент Раймонд Вейонис выдвинул на должность премьера председателя правления "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша.

Кариньш предлагает создать правительство из пяти партий - "Нового Единства", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За!" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Таким образом, в парламентской оппозиции останется крупнейшая фракция Сейма - партии "Согласие", а также фракция Союза "зеленых" и крестьян.

Фото: Flickr/Damian Bariexca