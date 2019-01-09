﻿ В Сейме оценят "критическую ситуацию" в больнице Страдиня, Mixnews.lv

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Депутаты Сейма внимательно ознакомятся с аудиозаписью, на которой слышно, как персонал больницы Страдиня жалуется правлению учреждения на невыносимые условия работы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член подкомиссии Сейма по общественному здоровью, депутат Сейма от партии "Для развития/За!", врач-кардиолог этой больницы Андрис Скриде. Он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

"Я прослушал эту аудиозапись. Уже завтра в подкомиссии мы с депутатами будем это обсуждать. Мы пригласили к нам на заседание и членов правления больницы Страдиня, чтобы задать им этот вопрос, почему имеются такие проблемы, и почему они все еще не решены. Мне известно, что у нашей больницы в Центре неотложной медицины ситуация плохая. Сотрудники задали около 50 вопросов и ни на один им ответа в больнице Страдиня не дали", - пояснил Скриде.

Он подчеркнул, что крупнейшие больницы в стране контролирует Министерство здравоохранения.

"Сначала мы попытаемся решить этот вопрос в Сейме, а затем обратимся к министерству", - пояснил депутат.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на аудио можно услышать рассказ о несоблюдении безопасности пациентов.

В Рижском дворце все обставлено коврами и свежими цветами, говорят медики, а в больнице сломанные койки, незакрывающиеся туалеты, и не везде есть занавески, чтобы отделить пациентов в приемном отделении.

По мнению врачей, это не что иное, как терроризм против персонала и пациентов. Ситуация обсуждалась уже не раз, но все стало только хуже.

В свою очередь, в больнице им. Страдиня прокомментировали попавшую в интернет аудиозапись, на которой слышно, как персонал медицинского учреждения жалуется своему руководству на невыносимые условия работы. В интервью радио Baltkom глава отдела коммуникаций больницы Страдиня Янита Вейнберга пояснила, что эмоциональная речь сотрудников является маленькой вырванной частью из большого совещания, которое состоялось осенью прошлого года. По ее словам, не все сказанное является действительностью.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download