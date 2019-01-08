﻿ Вице-мэр Риги: владельцы квартир ждут манны небесной, живя в аварийных домах, Mixnews.lv

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Собственники недвижимости должны осознавать риски, отказываясь переселяться из аварийного жилья. Об этом в эфире радио Вaltkom в программе "Вечерний интерактив", в ходе которого обсуждалась тема безопасности в домах, заявил вице-мэр Риги Олег Буров.

"Есть в Риге проблемы в многоквартирных домах. Например, дом на улице Дунтас, находящийся недалеко от института травматологии, который строительная инспекция запретила к эксплуатации. Но жильцы продолжают там жить. Я хочу сказать, что это ответственность самих жильцов. Они должны осознавать, что рискуют своими жизнями. Об этом мы с ними говорили", - сказал Буров.

Он также отметил, что программа по расселению из аварийного жилья распространяется в Риге только на жильцов проживающих в неприватизированной недвижимости.

"Город со своей стороны может помочь переехать тем лицам, которые живут в неприватизированных квартирах. Им может быть предложено другое жилье. Многие эти квартиры купили. Некоторые из них ждут, что на них упадет манна небесная, и они получат другое жилье. Они должны либо ремонтировать этот дом сами, либо переезжать. В данном случае это ответственность владельцев недвижимости", - отметил вице-мэр.

Причиной выбранной темы "Вечернего интерактива" стала трагедия, произошедшая в многоквартирном доме в российском городе Магнитогорске, где в результате обрушения погибло 39 человек.