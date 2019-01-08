﻿ Историк рассказал, как агенты КГБ помогали простым жителям, Mixnews.lv

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Среди обычных жителей Латвийской ССР было больше настоящих предателей, нежели среди агентов КГБ. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал историк, исследователь Института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис.

«То, что агентов КГБ называют предателями, это стереотип, который надо развеять. Ни одного настоящего негодяя в «мешках ЧК» вы не найдете. Настоящие негодяи и предатели – это бдительные советские граждане, которые доносили на своих соседей и коллег. Но в картотеках их фамилий не найдете! Они есть в документах КГБ. Хотя я практически уверен, что эти документы вывезли или уничтожили», - пояснил историк.

Жвинклис рассказал историю, как действовавший тогда агент КГБ, помог одной из жительниц Латвии избежать наказания.

«Один обычный мужчина доносил на свою знакомую и рассказывал, что та собирается уехать за пределы республики, тем самым изменить родине. Агент КГБ по прозвищу Skrējējs был послан уточнить эту информацию. Оказалось, что мужчина, исходя из своих личных интересов, наговаривал на женщину. Видимо, у них произошел конфликт, и он придумывал все это, чтобы усложнить ей жизнь. Это подтвердил агент КГБ. А он был честным человеком. Ну, и кто в этой ситуации главный негодяй? Доносчик или агент?», - сказал историк.

Напомним, как ранее писал Mixnews, около 200 имен известных общественных деятелей, политиков, художников, писателей, научных деятелей, журналистов, спортсменов, а также священнослужителей находятся в так называемых "мешках ЧК", содержимое которых 20 декабря было опубликованы на домашней странице Национального архива.

В архиве пояснили, что публичной информацией можно делиться, однако следует воздержаться от высказывания личного мнения, так как это может закончиться судопроизводством.

Фото: Skaties.lv/Juris Bindars, TV3 Ziņas