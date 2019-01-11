﻿ Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг, Mixnews.lv

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Несмотря на множество совершенных преступлений, нужно по достоинству оценить неопровержимые заслуги руководителя Советского государства Иосифа Сталина. Такое мнение в эфире радио Baltlom в программе "Абонент доступен" выразил актер театра и кино Сергей Барышев.

"Понятно, что когда вы начинаете смотреть более частные вещи, они страшные. Безусловно, никто с этим спорить не будет. Если посмотреть в историческом смысле, тогда вы поймете, что если бы Сталин не провел индустриализацию, коллективизацию, промышленность, то такой страны не было бы сейчас. Ни СССР, ни России не было бы. В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной", - отметил Барышев.

Напомним, Иосиф Сталин был руководителем СССР С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года.

Фото: flickr.com/Ignat Gorazd