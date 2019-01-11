﻿ Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг, Mixnews.lv

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Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг (6)

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Эксклюзив | 11 января 2019 года, 21:36

Несмотря на множество совершенных преступлений, нужно по достоинству оценить неопровержимые заслуги руководителя Советского государства Иосифа Сталина. Такое мнение в эфире радио Baltlom в программе "Абонент доступен" выразил актер театра и кино Сергей Барышев.

"Понятно, что когда вы начинаете смотреть более частные вещи, они страшные. Безусловно, никто с этим спорить не будет. Если посмотреть в историческом смысле, тогда вы поймете, что если бы Сталин не провел индустриализацию, коллективизацию, промышленность, то такой страны не было бы сейчас. Ни СССР, ни России не было бы. В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной", - отметил Барышев.

Напомним, Иосиф Сталин был руководителем СССР С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года.

Фото: flickr.com/Ignat Gorazd

Комментарии 6
Таня Попова7 минут назад
Вы не"патриот",Прости Господи-вы Идиот!Не зная ни истории,Ничего,вы кощунственно упоминанаете Гитлера,кот.по-вашему мнению далеко до Сталина!Мой дед по отцу,будучи директором завода в Архангельске,опаздывал на работу,вошел в свой кабинет,включил свет и умер от разрыва сердца...Да,такие были правила,жестокие,невыносимые,но они были...Моя мама потеряла свою,которую осудили на 25 лет,не доехав до тюрьмы скончалась в поезде на Рязань...Эти две страшные трагедии не забыты по сей день...Но моя покойная ныне Мама,будучи уже в Латвии хабилитированным профессором философии,всегда говорила,что Сталин-это неоднозначная историческая личность,и спорить с этим глупо...Время Такое было-по-другому Нельзя Было...Это и нужно понять нашим современникам...
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Latviešu Patriots49 минут назад
Staļins bija lielākais masu slepkava pasaules vēsturē! Hitlers salīdzinājumā ar viņu ir skolaspuika!
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Рихтер50 минут назад
Даты из википедии,так что все может быть!
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