﻿ Медики просят изолировать собак о сотрудников "скорой", Mixnews.lv

Эксклюзив |

Бригады Службы неотложной медицинской помощи призывают население при вызовах "скорой" заботиться о том, чтобы домашние животные находились под присмотром членов семьи, были посажены на цепь или водворены в помещения, из которых не смогу самостоятельно выбраться, сказано на nmpd.gov.lv.

"Если вызвал Службу неотложной медицинской помощи и у тебя есть собака, позаботься о том, чтобы домашнее животное не мешало и не угрожало медикам! Отведи его в другую комнату или сарай, из которого четвероногий друг не выберется самостоятельно", - сказано в сообщении.

Ja esi izsaucis @NMPdienests un Tev ir suns, parūpējies, lai mājdzīvnieks netraucē un neapdraud mediķus! Ieved to citā istabā vai šķūnītī, no kura tas paša spēkiem izkļūt nespēs. Vairāk: https://t.co/l0VEiAs4uL pic.twitter.com/5F0geBddKR — NMPdienests (@NMPdienests) 8 января 2019 г.

Зачастую на вызовах бригады медиков сталкиваются с людьми, которые не понимают, зачем изолировать животных, особенно собак. К сожалению, фраза хозяев "он не куcается", не предохраняет от неприятностей.

"В прошлом году на вызовах к пациентам были серьезно искусаны четыре работника неотложки, а в первые дни нового года наша коллега из бригады в Видземе пережила ужас, когда, прибыв на вызов, увидела, что к ней из соседнего дома мчится огромная собака. К счастью, на этот раз работница "скорой" физически не пострадала, однако в присутствии животного сконцентрироваться на работе было очень сложно, так как все время приходилось переживать, не нападет ли эта собака", - сказано в сообщении.

Медики поясняют, что собака, видя плохое самочувствие хозяина, любого чужака, в том числе и врачей, которые прибыли на помощь, воспринимает как угрозу. В такие моменты невозможно предугадать поведение даже самого миролюбивого животного.