﻿ Больница Страдиня о жалобах: так рождаются фейки, у нас не все так плохо!, Mixnews.lv

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В больнице им. Страдиня прокомментировали попавшую в интернет аудиозапись, на которой слышно, как персонал медицинского учреждения жалуется своему руководству на невыносимые условия работы. В интервью радио Baltkom глава отдела коммуникаций больницы Страдиня Янита Вейнберга пояснила, что эмоциональная речь сотрудников является маленькой вырванной частью из большого совещания, которое состоялось осенью прошлого года. По ее словам, не все сказанное является действительностью.

«Запись подлинная. Она была сделана на одном из рабочих совещаний, но эта запись не новая. Это аудио было сделано осенью прошлого года, а не накануне, как преподносят СМИ. То заседание было инициировано самим правлением больницы. На нем обсуждались проблемы учреждения и сотрудников. На аудио слышно, что сотрудницы очень эмоционально высказываются. Их никто не перебивает. Это только вырванная часть из всего заседания. Так что сказать, что ответов никто не давал, будет неправдой. Часто люди приходят после сложных операций. У них накипело. Это специфика работы. Они очень устают и в порыве таких речей можно преувеличить. Но нельзя из вырванных отдельных предложений говорить о кризисе во всей больнице! Это не так», - пояснила она.

Вейнберга добавила, что так рождаются фейковые новости.

«Самое грустное, что именно таким образом, из фраз, вырванных из общего контекста, рождаются фейковые новости. Эту запись сперва опубликовали порталы сомнительного содержания, а потом ее растиражировали другие СМИ, именитые журналисты и уважаемые люди… Я уверена, что в каждой компании на внутренних собраниях или в разговорах между коллегами рождаются такие же эмоционально окрашенные речи. Было бы грустно, если бы чье-нибудь такое выступление выложили бы в соцсеть. Сейчас и нам грустно. Мы всегда гордимся достижениями своих врачей, своими уникальными операциями, стараемся помогать пациентам… И такая маленькая аудиозапись может перечеркнуть все хорошее. Печально», - сказала она.

Вейнберга уточнила, что не все упомянутые в этой аудиозаписи факты действительны.

«Например, в аудиозаписи говорится о нехватке кадров. Но это не проблема больницы, это проблема всей отрасли! Такие вещи больница не может решить самостоятельно. Второй вопрос, который затронут в этом аудиосообщении, это состояние Центра неотложной медицины в больнице Страдиня. Действительно оно плохое. Этого мы не скрываем, это хорошо известно СМИ. Мы обслуживаем намного больше пациентов, нежели это предусмотрено возможностями помещения. Но мы надеемся, что строительство новых зданий, которое запланировано, решит этот вопрос. Министерство здравоохранения наш партнер, и мы рука об руку работаем, чтобы решить проблемы. Это все сложно и быстро не получится. Реальные цифры отличаются от тех, которые были названы сотрудницей на записи. В хирургическом отделении на медсестру приходится восемь пациентов. В интенсивной терапии – два-три пациента. А в Центре неотложной медицины два пациента на медсестру. Но в любом случае даже такая нагрузка считается большой», - пояснила сотрудница больницы.

Ссылаясь на сказанное в записи, она указала, что в отделении интенсивной терапии никак не может царить антисанитария.

«За нами осуществляют надзор Инспекция здравоохранения. Мы работаем по строгим нормативам. Да, бывают случаи, когда к нам привозят людей в очень сильном алкогольном опьянении. По-человечески скажу, да, кого-то может тошнить и кто-то другой это может увидеть потом. Но нельзя сказать, что у нас сразу везде антисанитария!», - заключила Вейнберга.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в интернет попала аудиозапись, которая, на которой слышно, что врачи больше не могут и не хотят скрывать ужасные условия труда, в которых им приходится работать.

Фото: la.lv