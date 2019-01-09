﻿ Слушатель Baltkom: я латыш, русский язык - ценность страны, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Несмотря на все разногласия между русскими и латышами на территории Латвии, русский язык является ценностью для страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив", в рамках которого обсуждалась тема раскола в латвийском обществе, выразил радиослушатель. Он представился именем Улдис.

"Конечно русский язык ценность. Любой язык есть ценность. Русский очень богатый. Я даже осмелюсь сказать, что он богаче латышского. Нельзя признать, что он хуже. Это ценность и богатство. Я знаю только три языка, но я хотел бы еще немецкий учить. От знания языков только плюсы", - подчеркнул он.

Слушатель отметил, что для нормализации отношений русским и латышам на территории Латвии важно вести продуктивный диалог. Он также добавил, что по национальности является латышом.

"Русские говорят, что мы считаем их рукой Кремля, а нас латышей обвиняют в том, что мы подстилка Америки, живем за деньги Государственного департамента. Русские тоже забрасывают нас клише. Ничего лучше, чем диалог никто еще не придумал. Нужно говорить. Нам тоже бывает обидно, когда говорят, что не было оккупации, а была аннексия и так далее - из мелочей складывается наши отношения. У меня нет злости к русскому человеку, но у меня есть злость к тому, что пропагандируют Сталина, например, говорят, что он был хорошим менеджером", - сказал он.