﻿ Иесалниекс: из-за связи с кремлевским "Согласием" место СЗК - в оппозиции!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Союз "зеленых" и крестьян абсолютно заслуженно остался за бортом коалиции,так считает парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс. В качестве причины политик называет сотрудничество СЗК с "Согласием".

"Факт, что СЗК нередко прикрывает Кремлевское "Согласие" (коалицию Труксниса в Юрмале, непреодолимые препятствия для Кучинскиса в роспуске Рижской думы и т.д.) является одной из причин, почему СЗК сейчас не принимает участие в создании правительства. Заслуженное место в оппозиции", - считает Иесалниекс.

Fakts, ka ZZS nereti piesedz Kremļa Saskaņu (Trukšņa koalīcija Jūrmalā, Kučinska liktie šķēršļi Rīgas domes atlaišanai u.c.), ir viens no iemesliem, kāpēc ZZS šobrīd nepiedalās jaunās valdības veidošanā. Pelnīta vieta opozīcijā. — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 9 января 2019 г.

Пользователи обращают внимание политика на то, что пора уже переключиться и искать "врагов" в стане будущей коалиции.

"Янис, тебе нужно больше общаться с коллегами из Новой консервативной партии. Может быть, тогда вы также узнаете о других потенциально важных моментах (не тех, что коррупция бла, бла, бла), но, например, уничтожение бизнеса нерезидентов и так далее", - написал один из пользователей Эгонс Мудулис.

Ранее руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович заявил, что новое правительство Кариньша будет заниматься охотой на ведьм.

"У нас только бы назвать кого-то врагом и разорвать - в злости и ненависти. Ненависть огромная. И не говорите, что это относится только к политике. В обществе огромная ненависть по отношению ко всем. Вот и избирают самых враждебных людей", - указал глава фракции "Согласие" в Сейме.