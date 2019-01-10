﻿ Иесалниекс: из-за связи с кремлевским "Согласием" место СЗК - в оппозиции!, Mixnews.lv

Иесалниекс: из-за связи с кремлевским "Согласием" место СЗК - в оппозиции! (18)

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Эксклюзив | 10 января 2019 года, 08:35

Союз "зеленых" и крестьян абсолютно заслуженно остался за бортом коалиции,так считает парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс. В качестве причины политик называет сотрудничество СЗК с "Согласием".

"Факт, что СЗК нередко прикрывает Кремлевское "Согласие" (коалицию Труксниса в Юрмале, непреодолимые препятствия для Кучинскиса в роспуске Рижской думы и т.д.) является одной из причин, почему СЗК сейчас не принимает участие в создании правительства. Заслуженное место в оппозиции", - считает Иесалниекс.

Пользователи обращают внимание политика на то, что пора уже переключиться и искать "врагов" в стане будущей коалиции.

"Янис, тебе нужно больше общаться с коллегами из Новой консервативной партии. Может быть, тогда вы также узнаете о других потенциально важных моментах (не тех, что коррупция бла, бла, бла), но, например, уничтожение бизнеса нерезидентов и так далее", - написал один из пользователей Эгонс Мудулис.

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Ранее руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович заявил, что новое правительство Кариньша будет заниматься охотой на ведьм.

"У нас только бы назвать кого-то врагом и разорвать - в злости и ненависти. Ненависть огромная. И не говорите, что это относится только к политике. В обществе огромная ненависть по отношению ко всем. Вот и избирают самых враждебных людей", - указал глава фракции "Согласие" в Сейме.

Комментарии 18
НаталиЯ2 часа назад
Умные люди всегда находят тему для разговоров. А амбициозные идиёты, не имея умных мыслей, ищут врагов, но не ищут друзей.
Гав-гав-гав - Кремль-Путин-Москва - вОпят амбициозные дураки.

А всего-то и дел: жить умно и дружить с соседями.
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Garik4 часа назад
Да лучше уже сидеть в "оппозиции". После того как ВЫ отимели бедную Латвию в СВОИХ "позициях", только глупый возьмется управлять государством.
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yes3 часа назад
когда эти нацисты о народе думать будут,а не устраивать битвы за кормушку
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