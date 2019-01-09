﻿ Автору петиции про присоединение Латвии к США оплатят адвоката, Mixnews.lv

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После эфира на Radio Baltkom и публикации на Mixnews.lv Латвийский комитет по правам человека предложил автору петиции о присоединении Латвию к США Денису Бартецкому средства на оплату адвоката.

Вчера Бартецкий (в FB Antonio Bandera), обвиняемый Генпрокуратурой в публичном призыве к ликвидации независимой Латвии, сообщил, что не собирается нанимать себе адвоката. Вместо этого он призвал молодых юристов и студентов юридических факультетов использовать его уголовное дело в качестве практики.

После этого с ним связался комитет по правам человека.

"После эфира на Radio Baltkom и публикации на Mixnews.lv Латвийский комитет по правам человека выразил намерение внести на мой расчётный счёт пожертвование на оплату услуг адвоката. Пожертвование предполагается из средств, которые собраны для лиц преследуемых по политическим мотивам. Неожиданно", - написал он.

Напомним, 5 ноября 2018 года Генпрокуратура выдвинула обвинения против Бартецкого относительно созданной им в 2016 году петиции. Ему вменяется пункт 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии — "Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики".

Тогда на сайте общественных петиций Avaaz.org стартовал сбор подписей за присоединение Латвии к США. Эта акция Бартецкого стала ответом на решение суда, приговорившего жителя Латвии Максима Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию аналогичного сбора подписей за присоединение страны к России.

Фото из Flicrk/Best in Australia