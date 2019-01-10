﻿ Откровение слушателя Baltkom: я русский, жена - латышка, ссоримся из-за политики, Mixnews.lv

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В программу "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонил слушатель, который заявил, что разные взгляды на политику латвийского государство являются поводом для семейных ссор. Он представился именем Андрей.

"Я русский, моя супруга латышка. Когда смотрим новости по телевизору или обсуждаем события в нашем государстве - у нас диаметрально противоположные взгляды, поэтому ссоримся. Мы темы политики и религии решили не затрагивать в нашей семье, для нас это зона табу. Мы 20 лет в браке. Отмечаем в семье католическое рождество и православное, праздник Лиго, и 23 февраля. 9 мая - это острый краеугольный камень для вашей семьи. Супруга принимает меня,. конечно, не с большим удовольствием идет отмечать этот праздник. Мои дети ходят в русскую школу, но уже сейчас им вливают, что Россия во Второй мировой войне проиграла. Информация в школе преподносится так, что Россия способствовала началу Второй мировой", - сказал он.

Слушатель подчеркнул, что еще одной темой семейных дискуссий является школьная реформа в Латвии.

"Моя жена сторонник школьной реформы,а я считаю, что должно быть билингвальное образование, но традиции Латвии нужно сохранять. Я не против латышского, я сам его изучаю. Я говорю на нем свободно, дети говорят свободно. Могу поспорить, что экзамен по латышскому мои дети напишут лучше, чем те, которые учились в латышских школах", - отметил Андрей.

Фото: www.factroom.ru