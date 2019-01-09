﻿ Как они ее заметили?! В Австрии спасли козу, погребенную под снегом, Mixnews.lv

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Работники железнодожной службы Австрии откопали козу из снега, который в эти дни выпал в огромном количестве в австрийских Альпах. Видеосюжет об этом запостил в Twitter латвийский синоптик Янис Тралис.

"Австрийские железные дороги напоминают, что чистка снега может спасти чью-то жизнь", - сказано в сообщении.

Austrijas dzelzceļš atgādina, ka sniega tīrīšana var glābt dzīvības. https://t.co/mk9DD0jH8t — Jānis Trallis (@meteozinas) 9 января 2019 г.

Напомним, Янис Тралис ранее прогнозировал, что в ближайшие дни Латвию накроют циклоны, которые принесут осадки в виде снега и дождя.

По данным Тралиса, в Видземе снежный покров может существенной вырасти и составить 15-20 см, тогда как в Альпах снега выпало столько, что снежный покров вырос еще на один метр.

ECMWF prognozētais nokrišņu daudzums tuvākajās 10 diennaktīs; otrajā kartē parādīti tikai sniega nokrišņi (Vidzemē ap 30 mm nokrišņu -> sniega segas pieaugums par 15-20 cm, Alpos vietām vēl metrs jauna sniega). https://t.co/Q4PzZcDro5 pic.twitter.com/NlmIY5yFmx — Jānis Trallis (@meteozinas) 9 января 2019 г.

Из-за выпевшего снега в Австрии, Германии и Италии объявлен высокий риск опасности схода лавин.

Из-за схода лавин и неблагоприятных погодных условий в минувшие выходные погибли в Альпах по крайней мере семь человек.

Как сообщалось ранее, недавно во французских Альпах чудом спасли ребенка, который почти час находилась под лавиной спасли 12-летнего мальчика, которого накрыло снежной лавиной. Он пробыл под снегом 40 минут.