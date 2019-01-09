﻿ Как они ее заметили?! В Австрии спасли козу, погребенную под снегом, Mixnews.lv

Как они ее заметили?! В Австрии спасли козу, погребенную под снегом

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Эксклюзив | 9 января 2019 года, 20:35

Работники железнодожной службы Австрии откопали козу из снега, который в эти дни выпал в огромном количестве в австрийских Альпах. Видеосюжет об этом запостил в Twitter латвийский синоптик Янис Тралис.

"Австрийские железные дороги напоминают, что чистка снега может спасти чью-то жизнь", - сказано в сообщении.

Напомним, Янис Тралис ранее прогнозировал, что в ближайшие дни Латвию накроют циклоны, которые принесут осадки в виде снега и дождя.

По данным Тралиса, в Видземе снежный покров может существенной вырасти и составить 15-20 см, тогда как в Альпах снега выпало столько, что снежный покров вырос еще на один метр.

Из-за выпевшего снега в Австрии, Германии и Италии объявлен высокий риск опасности схода лавин.

Из-за схода лавин и неблагоприятных погодных условий в минувшие выходные погибли в Альпах по крайней мере семь человек.

Как сообщалось ранее, недавно во французских Альпах чудом спасли ребенка, который почти час находилась под лавиной спасли 12-летнего мальчика, которого накрыло снежной лавиной. Он пробыл под снегом 40 минут.

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