﻿ Крейпанс: прежде чем ругать спортсменов, посмотрите на другие отрасли!, Mixnews.lv

Крейпанс: прежде чем ругать спортсменов, посмотрите на другие отрасли! (3)

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Эксклюзив | 10 января 2019 года, 09:18

Спорт - это одна из сфер, которая прославляет Латвию во всем мире. Зачастую жители страны критикуют спортсменов за неудачи на соревнованиях, забывая, какой ценой им даются эти выступления. Такое мнение, комментируя спортивные итоги прошедшего года, в эфире радио Baltkom высказал журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Если посмотреть на спортивную карту мира, то Латвия далеко не маленькая страна. В стольких видах спорта у нас есть один, два, три, а в некоторых даже несколько спортсменов если не мирового, то хорошего международного уровня. Мы должны радоваться каждому успеху, не только первым местам. Я помню мы разговаривали с бывшим президентом Латвийского олимпийского комитета Вилнисом Балтиньшем, он сказал очень хорошую фразу: иногда мы ругаем наших - ой, занял только десятое или, не дай бог, 15-е место. У нас есть врачи высокого уровня, научные работники, но это не так много! Может, прежде чем кого-то упрекать, стоит посмотреть - а где я в своей сфере? На европейской или мировой карте", - сказал Крейпанс.

В декабре в Риге были вручены награды спортсменам года в Латвии, лучшими в 2018 году были признаны бобслеист Оскар Мелбардис и теннисистка Анастасия Севастова.

Комментарии 3
LR pilsonis2 часа назад
вы спортсменов не поддерживаете, а пытаетесь примазаться к ихним победам. пример Остапенко, после ее победы все кому не лень крутились возле нее, а сейчас о ней вообще никто не вспоминает
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Patrioti - Austris Dortholcs Facebook живет на тейке 1 час назад
Patrioti - Austris Dortholcs Facebook живет на тейке
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Patriot3 часа назад
Neviens arì mùsu sportistus nekritizè, bet tiesi otràdi priecàjàs par vinu sportiskajiem sasniegumiem.
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