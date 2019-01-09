﻿ "Ни бе, ни ме!": Колатс "настучал" на магазин с работниками без знаний латышского, Mixnews.lv

"Ни бе, ни ме!": Колатс "настучал" на магазин с работниками без знаний латышского (22)

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Эксклюзив | 9 января 2019 года, 16:07

Бывший глава Латвийского радио и и.о. руководителя Латвийского телевидения Дзинтрис Колатс пожаловался Центру госязыка на один из магазинов в Риге, где персонал не владеет латышским языком и просит разобраться с возникшей ситцацией.

"На Дзелзавас, 51, магазин "Ossov" — матрасы, мебель... продавец по латышски "ни бе ни ме", вторая еще куда ни шло, обращаю внимание центра госязыка на это наблюдение", - написал Колатс.

Пользователь Арнис поддержал в патриотическом порыве Колатса, указав, что если бы "ни слова на русском", то подняли бы хай.

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Как ранее заявила замдиректора департамента контроля Центра по Госязыку Ингриде Берзине, после получения жалоб, инспекторы отправляются с проверкой.

После таких проверок инспекторы могут предупредить работника или дать какие-то рекомендации по изучению языка, но в случае, когда человек практически не владеет латышским в своей профессиональной сфере, первый раз штраф составляет 30-40 евро.

Повторный штраф, при очередной проверке, если никаких улучшений не происходит, уже составит 280 евро. С этим фактом центр госязыка знакомит работодателя.

"Центр государственного языка не может приказать работодателю уволить кого-то из работников. Поэтому у нас нет сведений, кого из медицинских работников и откуда уволили. Нам это не сообщают и нас это не интересует. Мы пишем рекомендацию работодателю оценить соответствие сотрудника занимаемой должности по языку, а не требуем уволить. У нас нет таких полномочий. Говоря о жалобах как таковых и работниках медицины, скажу, что жалобы мы получаем очень редко", — подчеркнула представитель Центра госязыка.

Комментарии 22
yes1 час назад
да у потриотсов стукачество это в крови
4
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yes1 час назад
скоро во всех магазинах латвии вы услышите вукраинскую мову ))
3
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441 час назад
значит пойду в этот магазин покупать .Теперь разговариваю в магазинах только на русском ,чтобы не забывали.
2
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