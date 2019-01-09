﻿ "Ни бе, ни ме!": Колатс "настучал" на магазин с работниками без знаний латышского, Mixnews.lv

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Бывший глава Латвийского радио и и.о. руководителя Латвийского телевидения Дзинтрис Колатс пожаловался Центру госязыка на один из магазинов в Риге, где персонал не владеет латышским языком и просит разобраться с возникшей ситцацией.

"На Дзелзавас, 51, магазин "Ossov" — матрасы, мебель... продавец по латышски "ни бе ни ме", вторая еще куда ни шло, обращаю внимание центра госязыка на это наблюдение", - написал Колатс.

Пользователь Арнис поддержал в патриотическом порыве Колатса, указав, что если бы "ни слова на русском", то подняли бы хай.

Как ранее заявила замдиректора департамента контроля Центра по Госязыку Ингриде Берзине, после получения жалоб, инспекторы отправляются с проверкой.

После таких проверок инспекторы могут предупредить работника или дать какие-то рекомендации по изучению языка, но в случае, когда человек практически не владеет латышским в своей профессиональной сфере, первый раз штраф составляет 30-40 евро.

Повторный штраф, при очередной проверке, если никаких улучшений не происходит, уже составит 280 евро. С этим фактом центр госязыка знакомит работодателя.

"Центр государственного языка не может приказать работодателю уволить кого-то из работников. Поэтому у нас нет сведений, кого из медицинских работников и откуда уволили. Нам это не сообщают и нас это не интересует. Мы пишем рекомендацию работодателю оценить соответствие сотрудника занимаемой должности по языку, а не требуем уволить. У нас нет таких полномочий. Говоря о жалобах как таковых и работниках медицины, скажу, что жалобы мы получаем очень редко", — подчеркнула представитель Центра госязыка.