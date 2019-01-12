﻿ Экс-депутат: националы кричат о демографии, а где они были 20 лет?!, Mixnews.lv

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Национальное объединение VL-TB/LNNK уже 20 лет находится у власти, но почему-то только сейчас решило заняться вопросом демографии, сказал в программе "Baltkom LIVE" бывший депутат Сейма от фракции "Согласие" Андрис Морозов.

"У "Согласия" есть, было и будет стремление думать, как жить в стране и наводить в ней порядок. Мы - молодежь, говорим, что наша родина начинается со своего дома, подъезда, двора. Давайте сначала там наведем порядок. А националы говорят, что мы будем думать, как улучшить демографию в стране. Думать!!! Да вы 20 лет уже думаете, как улучшить демографию!", - указал Морозов.

Он также признал, что представляемая им партия "Согласие" тоже неидеальна, надо политики работают, анализируют свои действия. Также необходимо анализировать ситуацию в стране, искать пути решения, для чего можно перенимать опыт соседних стран - Литвы и Эстонии.

"Мой краткий анализ таков - с медициной у нас нехорошо. Но надо пересмотреть, что делала Чакша и переделать это, а не отвергать, иначе получится стагнация, мы откатимся еще на пять лет назад. Надо просто посмотреть на соседние страны, как у них действует электронная система здравоохранения — на Литву и Эстонию. Почему мы не поговорим с ними? А потому, что тогда не распилим все то, что нам можно распилить", - считает Морозов.

Политик считает, что те люди, которые сейчас заботятся о местах в министерствах, на самом деле заботятся только о себе.

"Их вообще не интересует судьба страны. Но ребята, идет речь о государстве, а не о ваших попах", - указал гость радио Baltkom.

Морозов считает, что на выборах в Сейм политики просто обманули своего избирателя, обещая "новую политику".

"У них получается междусобойчик, нынешние политики избирателя разыграли, разложили пасьянс. Они говорят, надо политику строить по-новому, а как может быть по-новому, если ты - политик старой гвардии. Если посмотрим на кандидатов на посты министров, то они ставят обратно тех, кто уже засиделся в политике, хотя кричали обратное - там все кандидаты из "Единства"", - сказал депутат.