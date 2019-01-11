﻿ Вайдере гордится Кариньшем: попытки других объединить Сейм закончились провалом, Mixnews.lv

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Вайдере гордится Кариньшем: попытки других объединить Сейм закончились провалом (14)

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Эксклюзив | 11 января 2019 года, 08:14

Депутат Европарламента Инесе Вайдере ("Единство") горда тем, что представитель партии "Новое Единство", ее бывший коллега по Европарламенту Кришьянис Кариньш номинирован премьером-министром. Она надеется, что, в отличие от других претендентов, ему удастся создать дееспособное правительство, действующее на благо Латвии.

"Испытываю гордость за то, что президент государства номинировал Кришьяниса Кариньша на пост премьера. Вспомним, что представителям так называемых "новых партий" - Бордансу и Гобземсу - объединить выбранных в Сейм и создать правительство не удалось. Этим претендентам все же надо было учитывать, что ни у кого из них не было более 16% мест в Сейме, поэтому надо было учитывать программы и обещания других избранных партий", - считает Вайдере.

Политик указала, что кандидаты в премьеры от более крупных фракций в Сейме, которые перед выборами жарко дискутировали о том, как надо управлять страной, столкнувшись с сложностями, от исполнения возложенных на них обязанностей отказались, а значит отказались от своих обещаний.

"В это время представитель маленькой фракции Кариньш, показав ответственность за свои предвыборные обещания и страну, согласился выполнить сложное задание. При том, что осложняет ситуацию тот факт, что партнер будущей партийной коалиции не всегда ответственно относится к номинации кандидатов, например, в министры выдвигают тех политиков, которых избиратель вычеркнул из списков. Неужели так не важно мнение избирателя? Участие такого министра в правительстве может серьезно подорвать доверие к нему", - считает Вайдере.

Поэтому, учитывая совсем непростую ситуацию, политик, поздравляет Кариньша с номинацией и готовностью работать на благо страны. Вайдере желает ему успехов и надеется, что он станет "успешным его капитаном".

Фото: личный архив Инесе Вайдере

Комментарии 14
Бедная нация 3 часа назад
Как же можно быть такими жалкими
4
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Я3 часа назад
латышскаяя часть саэимы объединилась, обосравшись от страха быть распущенными и непереизбранными...

мои поздравления латышской публике с введением прямого американского правления! И правда, так удобнее - чего каждый раз в посольстве переспрашивать. Они бы ещё местных чиновников упразднили, что ли...
2
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112 часа назад
Она ,когда научный коммунизм преподавала тоже гордилась советским строем!
1
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