﻿ Израильский политолог: Латвия между молотом и наковальней - нелегкая доля, Mixnews.lv

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Находясь между Россией и западной Европой, Латвия играет важную роль в мировой геополитике. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил израильский политолог Саймон Ципис.

"Латвии действительно досталась нелегкая доля. Вы - буфер, так как находитесь между Западом и Россией. Запад продолжает считать Россию своим соперником, конкурентом, иногда врагом. Вы находитесь как раз между молотом и наковальней — между Россией и западной Европой. Ваша доля нелегкая. Несомненно, Латвия играет существенную роль в мировой геополитике", - отметил политолог.

По мнению политолога, Латвия полноправно может считать себя европейским государством.

"Я родом из России, но Латвия была в составе СССР, поэтому я неравнодушен к тому, что происходит в бывших советских республиках. В Латвии произошла моральная трансформация, вы полноправно считаете себя европейским государством. К сожалению, я в Латвии ни разу не был, надеюсь, что получится побывать", - сказал Ципис.

Напомним, ранее в интервью радио Baltkom российский политолог Сергей Михеев заявил, что все страны-участники НАТО, включая Латвию, потенциально находятся на прицеле у России в случае выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД).

Фото: flickr.com/Wei-Feng Xue