﻿ Звезда сериала "6 кадров": за что Россию так не любят?, Mixnews.lv

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Обвинения, которые сегодня поступают в адрес России бездоказательны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил актер театра и кино, участник юмористического шоу "6 кадров" Андрей Кайков.

"На мой взгляд, это политика прежде всего. Я был везде в мире, там к русским хорошо относятся - все добрые, хлебосольные, отзывчивые. Ну просто придумывают такую гадость про Россию, такую муть. Извините, что я об этом говорю. Все обвинения бездоказательные, и невольно задаешься вопросом — за что?", - эмоционально выразил он.

Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США обвиняет РФ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что положения этого договора нарушает Россия.

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru