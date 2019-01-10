﻿ Крейпанс: многие считают Олимпиаду в Сигулде пустой тратой денег, Mixnews.lv

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Далеко не все в Латвии поддерживают идею проведения в Сигулде части Зимних Олимпийских игр в 2026 году - это может произойти в том случае, если хозяйкой Олимпиады станет Швеция. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

По его словам, организация даже части таких крупных соревнований обойдется госбюджету Латвии в круглую сумму.

"Ситуация неоднозначная, есть довольно много противников этой идеи. Они говорят - зачем нам бюджет, средства города тратить на Олимпиаду, зачем нам это надо? Хватает других проблем и сфер, куда можно вкладывать деньги. Люди у нас не спортом единым живут. Их можно понять. Вон, в Калгари провели опрос, и люди решили, что не нужна им Олимпиада. Инфрастуктура и все остальное - это большие деньги. Кто будет вкладывать эти деньги? Кому это больше надо, Стокгольму или нам?", - сказал Крейпанс.

Напомним, в октябре прошлого года общая заявка Стокгольма и Сигулды была официально включена Международным олимпийским комитетом в список кандидатов на проведение Олимпиады. Если заявка победит, соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту пройдут на сигулдской трассе. Имя организатора Игр-2026 объявят в сентябре этого года.

Жители канадского Калгари в ноябре прошлого года проголосовали против проведения Олимпиады в их городе. На референдуме, не имеющем обязывающей силы, против проведения Игр проголосовали более 56% избирателей. Международный олимпийский комитет выразил сожаление по поводу итогов опроса.