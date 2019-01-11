﻿ Люди, спасибо! "Ангелы Добра" подарили тепло старикам и бездомным, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В конце минувшего года, прямо накануне новогодних праздников добровольцы благотворительной акция "Ангелы Добра" побывали в гостях в пансионатах Eleja и в Staļģene (в Элгавском округе) с целью подарить добро одиноким пенсионерам.

Как сообщает организатор акции Линде Моцебекере, на призыв о сборе подарков откликнулись невероятное количество людей, подарков было столько, что для их транспортировки в Элею потребовалось три минибусов.

Был организован праздничный концерт, в котором приняли участие - Bigparty.lv, Дед Мороз и Снегурочка, ELMIRA SHOW & STUDIO, TAMARA MUSIC STUDIO, студия VOCALAB, иллюзионист Jeanna Nimchyk , собачка Зуза и ее хозяйка Анна Дарья Дуделло,Бен Лапкис, Светлана Охроменко, фотограф Влад Филипов, фотограф Вероника Рейд.

Организатор благотворителтьной акцции Линда Моцебекере хочет поблагодарить всех тех, кто откликнулся на призыв устроить праздник одиноким сердцам.

"Я выражаю огромную благодарность за подержку таким компаниям как -MD Logistic, Vedam.lv, Maxima Latvija, Turku bekerija, ресторан Armenija, kafe Miranda, ресторан Rits, кафе Leningrad ,ресторан Milda, restorans Indejka, SIA Enhars, Grain de cafe, Napoleons konditorija, kafe Vilavi, Feliksa konditorija, Svetlana Potapova, piro.lv, BUBERTS, LAN - 7, OUTLET BRAND SPORT Fashion, A. R. SPORTA STUDIJA, Skrīveru saldumi, SIA Chocolette CONFECTIONARY, Latvia Dental, Baltic States и многим другим!", - сказала Линда.

По ее словам, в этом году так же приняло участие невероятное количество людей, которые уже давным давно не живут в Латвии, но они не могли пройти мимо акции - и это настоящее чудо.

"Подарков было море , начиная от баночек маринованных огурцов, барбарисок, клей ПВА и тд., и заканчивая такими подарками как акардеон, велосипед, телевизор. Но обсалютно каждый подарочек индивидуальный и в него вложена любовь. Но мне запомнился один подарок это были вязаные носочки, и к ним приложена записочка - (Эти носочки вязала бабушка, которой 95 лет. Возможно они не совсем ровно связаны, но уж точно с душой и с теплом. И пусть это тепло согревает тех, кому они пригодятся!) Это великая радость понимать, что только объядинившись все вместе можем дарить ДОБРО!", - призналась Линда.

Автор видео Михаил Марыгин и его команда

Кстати, 31 декабря благотворительная акция Ангелы Добра поздравила жителей приюта Гайзиньш, где Дедушка Мороз на гитаре ( исполнитель Серый Волк) радовал их своими песнями. Концерт был похож на ёлочку в детском садике - в гостях был волк, кот, мишка, ангел, и обитатели приюта радовались этому, как дети.

"Подарочки им из Германии прислала Илута Кауфер. После этого концерта, мы отправились дарить сладкие подарки прохожим на Центральном базаре", - рассказала Линда.

Фото: Линда Моцебекере, Николай Шелушенков