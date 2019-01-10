﻿ Пожар в 6-этажном доме на Блауманя: спустя два часа огонь локализован, Mixnews.lv

Пожар в 6-этажном доме на Блауманя: спустя два часа огонь локализован (3)

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Эксклюзив | 10 января 2019 года, 20:27

В четверг вечером возник пожар в 6-этажном здании в Риге, на Блауманя, об этом сообщает корреспондент Mixnews. Также фото и видеосвидетельствами ЧП делятся очевидцы в соцсетях. Спустя два часа работ по тушению, пожар был локализван.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в 19:08 был получен вызов на Блауманя, где в нежилом здании возник пожар повышенной опасности. Открытым пламенем горело шестиэтажное здание и существовала угроза распространения огня.

На место прибыло 10 пожарных расчетов, над тушением пожара работали 48 спасателей. Работы по ликвидации огня проходили с внутренней стороны здания, по лестнице с первого по шестой этаж.

В 21:15 пожар был локализован, сообщили в ГПСС.

"Общая площадь горения составила 160 квадратных метров - горели помещения на первом этаже на площади 30m2, на втором этаже - 16m2, на четвертом этаже выгорело 26m2, на пятом 62m2 и 20m2 на последнем этаже", - сообщили в ГПСС.

Так как в окрестностях было ограничено движение транспорта и пешеходов на перекрестке Бривибас и Тербатас, ГПСС призывала выбирать другие пути для передвижения. Пожарные следили также за ситуацией в находящемся рядом торговом центре Galeria Riga и в случае необходимости готовы были принять решение об эвакуации его посетителей, но, к счастью этого не подребовалось.

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Фото: очевидцев, Mixnews, Latvijas Radio

Комментарии 3
Алекс2 часа назад
Как то подозрительно часто стали гореть нежилые дома -памятники архитектуры,перепроданные уже десятки раз и не ремонтируемые не разу.
А что?Схема работает.Судя по дому на Калнциема.
Поджог.Снос.Строительство многоэтажки ,гостиницы или торгового центра.
У фирм-пироманов вместе с РД еще непочатый край работы.Пора уже жечь дом на Марияс.
Тьфу,чтоб не сглазить.
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Рижанка10 минут назад
Вы прям с языка сняли) Сейчас видимо это войдёт в традицию. Кто то из хозяев не хочет вкладывать деньги,а продавать за копейки тоже не вариант. А тут как бы выход.
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Patriot2 часа назад
Mùsu ugunsdzèsèji tiks galà arì ar so ugunsgrèku.
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