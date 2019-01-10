﻿ Пожар в 6-этажном доме на Блауманя: спустя два часа огонь локализован, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В четверг вечером возник пожар в 6-этажном здании в Риге, на Блауманя, об этом сообщает корреспондент Mixnews. Также фото и видеосвидетельствами ЧП делятся очевидцы в соцсетях. Спустя два часа работ по тушению, пожар был локализван.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в 19:08 был получен вызов на Блауманя, где в нежилом здании возник пожар повышенной опасности. Открытым пламенем горело шестиэтажное здание и существовала угроза распространения огня.

На место прибыло 10 пожарных расчетов, над тушением пожара работали 48 спасателей. Работы по ликвидации огня проходили с внутренней стороны здания, по лестнице с первого по шестой этаж.

В 21:15 пожар был локализован, сообщили в ГПСС.

"Общая площадь горения составила 160 квадратных метров - горели помещения на первом этаже на площади 30m2, на втором этаже - 16m2, на четвертом этаже выгорело 26m2, на пятом 62m2 и 20m2 на последнем этаже", - сообщили в ГПСС.

Так как в окрестностях было ограничено движение транспорта и пешеходов на перекрестке Бривибас и Тербатас, ГПСС призывала выбирать другие пути для передвижения. Пожарные следили также за ситуацией в находящемся рядом торговом центре Galeria Riga и в случае необходимости готовы были принять решение об эвакуации его посетителей, но, к счастью этого не подребовалось.

Plkst. 21.15 ugunsgrēks tika lokalizēts un tā kopējā degšanas platība bija 160m2 – 30m2 platībā dega ēkas pirmais stāvs, 16m2 platībā ēkas otrais stāvs, 6m2 platībā ēkas trešais stāvs, 26m2 platībā ēkas ceturtais stāvs, 62m2 platībā ēkas piektais stāvs un bēniņi 20m2 platībā. — VUGD (@ugunsdzeseji) January 10, 2019

Šodien plkst. 19.08 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Blaumaņa ielu Rīgā, kur no neapsaimniekotas ēkas bija redzamas liesmas. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka deg sešstāvu ēka, izveidojies spēcīgs sadūmojums un pastāv liesmu izplatīšanās draudi pic.twitter.com/eT4wu3SUAW — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) January 10, 2019

Фото: очевидцев, Mixnews, Latvijas Radio