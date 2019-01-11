﻿ Соцсеть: торговцы не тянут аренду в центре Риги, улица Тербатас "вымирает", Mixnews.lv

Соцсеть: торговцы не тянут аренду в центре Риги, улица Тербатас "вымирает" (26)

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Эксклюзив | 11 января 2019 года, 07:03

Малые предприниматели покидают торговые места в центре Риги и на центральных улицах столицы появляется все больше пустующих витрин, констатируют жители. По их мнению во всем виноваты владельцы зданий, берущие за аренду непомерную мзду и глобализация, когда выживают лишь крупные супермаркеты.

"На улице Тербатас закрылся единственный находящийся в центре Риги магазин Zara. На той же Тербатас уже каждое второе окно пустое. Деградации центра нет предела. Печально", - написал

"Чтобы заплатить зарплаты, отопление, электричество и огромный налог на недвижимость, надо поднимать цены, за которые никто не купит. Коротко и ясно. Еще один результат налоговой политики Риги и Латвии", - написал Ольгертс Типанс.

С ним согласен автор публикации.

"Если уж такие серьезные игроки на рынке как Zara не хотят (или не могут) работать в центре Риги, что тогда можно говорить о маленьких магазинчиках и кафешках", - пишет Иван.

"Для больших игроков маленький и тяжелый рынок Латвии нипочем, можно просто повернуться спиной. Для маленьких - все иначе", - написал Ольгертс.

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"Удалось пообщаться с некоторыми малыми предпринимателями Риги, в том числе владельцами магазинов, парикмахерских и баров - хозяева зданий настолько алчные, учитывая покупательную способность Риги и маленькие обороты, устанавливают несоразмерно высокую арендную плату. Большая част зданий в центре больше не принадлежит латышам", - написал Гиртс Бирзиньш.

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Из магазина Zara вывозят манекены

А Марис Йоновс пишет, что только накануне видел, как закрылся магазин на Лачплеша и про себя в кавычках подумал, что в квартале между Таллинас и Пернавас вновь появились пустующие витрины.

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В свою очередь Иван Никонов с прискорбием констатирует, что на улице Тербатас от Матиса до Вецриги сейчас каждая вторая витрина пустая, не говоря уже о Чака, Бривибас и других. Там по словам молодого человека ситуация еще более ужасная.

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О том, что в центре Риги все больше пустующих коммерческих площадей СМИ сообщали в апреле 2018 года. Тогда в качестве примера приводилась улица Чака, где предпринимательская деятельность практически вымерла. Постоянные покупатели переезжают из центра города в квартиры, где аренда дешевле, или в новые кварталы, находящиеся за городом.

То, что улица Чака больнее всех ощущает уход покупателей, которые предпочитают большие торговые центры, признали и в департаменте развития Риги.

По словам эксперта департамента Айгарса Кушкиса, внешний вид витрин улицы Чака так сильно изменился потому, что число жителей уменьшилось на 13 тысяч человек. Похожая ситуация — на соседней улице Авоту и ее округе. Там число жителей сократилось на 7 тысяч человек.

Среди тех, кто остался жить в районе и ежедневно ходит по улице Чака, не так уж много платежеспособных людей, признают специалисты по недвижимости. А еще одни утверждают, что домовладельцы улицы Чака требуют непомерно высокую арендную плату, которая не соответствует качеству сдаваемой площади, поэтому офисы вынуждены съезжать.

Комментарии 26
Alex3 часа назад
Насытились люди барахлом,любым .Только жрачка актуальна.Да и денег в кармане ровно на неё и остаётся.Пусть госчиновники оживляют покупательную способность ,у них всё лабс, зарплата растёт в 10 раз быстрей инфляции...
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Sedna4 часа назад
Во Франции, например, "Зара" - это что-то из ряда середнячков. Одежду там покупают люди со средним достатком. А в таких деградирующих странах, как Латвия и остальные из "восточной Гейропы", эта Зара имеет вес. Но и отсюда они свинтят.
11
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www4 часа назад
Много захотели, мало получили.
3
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