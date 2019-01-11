﻿ Соцсеть: торговцы не тянут аренду в центре Риги, улица Тербатас "вымирает", Mixnews.lv

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Малые предприниматели покидают торговые места в центре Риги и на центральных улицах столицы появляется все больше пустующих витрин, констатируют жители. По их мнению во всем виноваты владельцы зданий, берущие за аренду непомерную мзду и глобализация, когда выживают лишь крупные супермаркеты.

"На улице Тербатас закрылся единственный находящийся в центре Риги магазин Zara. На той же Тербатас уже каждое второе окно пустое. Деградации центра нет предела. Печально", - написал

Tērbatas ielā aizvērās vienīgais Rīgas centrā esošais Zara veikals. Tajā pašā Tērbatas ielā jau katrs otrais logs ir tukšs.



Centra degradācijai nav gala. Skumji. pic.twitter.com/swjZa0j2kP — Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) January 9, 2019

"Чтобы заплатить зарплаты, отопление, электричество и огромный налог на недвижимость, надо поднимать цены, за которые никто не купит. Коротко и ясно. Еще один результат налоговой политики Риги и Латвии", - написал Ольгертс Типанс.

С ним согласен автор публикации.

"Если уж такие серьезные игроки на рынке как Zara не хотят (или не могут) работать в центре Риги, что тогда можно говорить о маленьких магазинчиках и кафешках", - пишет Иван.

"Для больших игроков маленький и тяжелый рынок Латвии нипочем, можно просто повернуться спиной. Для маленьких - все иначе", - написал Ольгертс.

"Удалось пообщаться с некоторыми малыми предпринимателями Риги, в том числе владельцами магазинов, парикмахерских и баров - хозяева зданий настолько алчные, учитывая покупательную способность Риги и маленькие обороты, устанавливают несоразмерно высокую арендную плату. Большая част зданий в центре больше не принадлежит латышам", - написал Гиртс Бирзиньш.

Из магазина Zara вывозят манекены

А Марис Йоновс пишет, что только накануне видел, как закрылся магазин на Лачплеша и про себя в кавычках подумал, что в квартале между Таллинас и Пернавас вновь появились пустующие витрины.

В свою очередь Иван Никонов с прискорбием констатирует, что на улице Тербатас от Матиса до Вецриги сейчас каждая вторая витрина пустая, не говоря уже о Чака, Бривибас и других. Там по словам молодого человека ситуация еще более ужасная.

О том, что в центре Риги все больше пустующих коммерческих площадей СМИ сообщали в апреле 2018 года. Тогда в качестве примера приводилась улица Чака, где предпринимательская деятельность практически вымерла. Постоянные покупатели переезжают из центра города в квартиры, где аренда дешевле, или в новые кварталы, находящиеся за городом.

То, что улица Чака больнее всех ощущает уход покупателей, которые предпочитают большие торговые центры, признали и в департаменте развития Риги.

По словам эксперта департамента Айгарса Кушкиса, внешний вид витрин улицы Чака так сильно изменился потому, что число жителей уменьшилось на 13 тысяч человек. Похожая ситуация — на соседней улице Авоту и ее округе. Там число жителей сократилось на 7 тысяч человек.

Среди тех, кто остался жить в районе и ежедневно ходит по улице Чака, не так уж много платежеспособных людей, признают специалисты по недвижимости. А еще одни утверждают, что домовладельцы улицы Чака требуют непомерно высокую арендную плату, которая не соответствует качеству сдаваемой площади, поэтому офисы вынуждены съезжать.