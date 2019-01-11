﻿ "Каждой бабе по богатому мужику!" Пользователи обсуждают слова будущего министра, Mixnews.lv

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Выступление кандидата на пост министра благосостояния от партии KPV LV Рамоны Петравичи в эфире программы "DELFI TV с Янисом Домбурсом" вызвало не меньший ажиотаж со стороны латвийских пользователей соцсетей, чем само выдвижение Петравичи на министерский пост.

На этот раз пользователи Twitter обратили внимание на то, что кандидат в министры демонстрирует не слишком убедительные познания в сфере благосостояния. На вопрос Домбурса "Вы хотите сказать, что работали над темой благосостояния 48 часов?" Петравича ответила утвердительно, добавив, что ее только во вторник номинировали.

Петравича также выразила благодарность президенту за то, что возможность формировать правительство была дана как KPV LV, так и Новой консервативной партии. При этом она с сожалением отметила, что Кариньшу дан более длительный срок на переговоры.

Особое внимание пользователей привлекла фраза Петравичи о том, что "мужчины содержат своих женщин, и это нормально в семье".

Таким образом гостья ответила на ремарку ведущего, что она живет за счет дохода от прибыли ее мужа.

"Фактически являетесь содержанкой… Ну, хорошо - частично являетесь содержанкой?", - спросил политика Домбурс.

"Ну, вообще-то, в семьях так и происходит, что мужчина содержит женщину", - ответила ему Петравича.

Labklājības ministra amatam virzītā Ramona Petraviča par to, ka vīriešiem vajadzētu uzturēt sievietes.



Skaties pilnu #Domburs interviju šeit: https://t.co/9b21SgVKzk pic.twitter.com/EIiUTiNMMu — DELFI (@DelfiLV) 10 января 2019 г.

Реплика Петравича нашла отклик среди других пользователей.

"Какая глупая позиция! Не говори от моего имени", - написала экс-депутат Сейма Лолита Чигане.

Cik stulbs uzskats! Nerunā manā vārdā. https://t.co/xQ2osfMTzK — Lolita Čigāne (@lolita_cigane) 11 января 2019 г.

"Какой ужас! Просто ужас! И она может стать ответственной за благополучие в стране?!?!? Сумасшествие! Даже Ашераденс кажется гением", - пишет Лолита.

Šausmas...........

Vienkārši šausmas!

Un šitāda varētu būt atbildīgā par labklājību valstī?!?!?

Vājprāts..........

Pat Ašeradens tad izliekas kā ģēnijs........... https://t.co/9gvZ3OayKE — Lorita (@_Mikelsone) 10 января 2019 г.

В свою очередь одна из основательниц организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Эвита Гоша пишет:

"Интересно, какова формула, согласно которой каждой женщине предоставляется мужчина-содержанец".

Interesanti, kāda būs formula, saskaņā ar kuru katrai sievietei tiks piešķirts vīrietis uzturētājs . https://t.co/8epX6mlCRI — Evita Gosa (@evitagosa) 10 января 2019 г.

Пользователь Ансис Стабингис иронично предостерегает о том, что многие мужчины захотят сменить пол, чтобы стать содержанками.

"Надо также считаться с потенциальным увеличением количества операцией по смене пола — кто не захочет перебраться из содержателей в содержанки? Тогда придется привлечь Министерство здравоохранения!", - пишет он.

"Каждой бабе по богатому мужику! Я считаю, в этом есть предвыборный потенциал", - пишет бывший пресс-секретарь мэра Риги, ныне представитель предприятия Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

Каждой бабе по богатому мужику! Есть в этом предвыборный потенциал, я считаю. — Anna Kononova (@annakononova) 10 января 2019 г.

"Может, будущей министр разработает какой-нибудь закон, согласно которому женщинам будет запрещено самим себя содержать?", - пишет бывшая политик, ныне предприниматель Линда Мурниеце.

Varbūt topošā labklājības ministre izstrādās kādu likumu, kas sievietēm aizliedz pašām uzturēt sevi? https://t.co/gC53Iqy85V — Linda Mūrniece (@murniecelinda) 11 января 2019 г.

8 января стало известно, что партия KPV LV выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Иева Крапане отозвала свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Сразу после номинации Петравичу пользователи соцсетей стали обсуждать ее фигуру, а также восхищаться ее внешностью.

Фото: DelfiLV/Domburs