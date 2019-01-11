﻿ "Каждой бабе по богатому мужику!" Пользователи обсуждают слова будущего министра, Mixnews.lv

"Каждой бабе по богатому мужику!" Пользователи обсуждают слова будущего министра (6)

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Эксклюзив | 11 января 2019 года, 15:26

Выступление кандидата на пост министра благосостояния от партии KPV LV Рамоны Петравичи в эфире программы "DELFI TV с Янисом Домбурсом" вызвало не меньший ажиотаж со стороны латвийских пользователей соцсетей, чем само выдвижение Петравичи на министерский пост.

На этот раз пользователи Twitter обратили внимание на то, что кандидат в министры демонстрирует не слишком убедительные познания в сфере благосостояния. На вопрос Домбурса "Вы хотите сказать, что работали над темой благосостояния 48 часов?" Петравича ответила утвердительно, добавив, что ее только во вторник номинировали.

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Петравича также выразила благодарность президенту за то, что возможность формировать правительство была дана как KPV LV, так и Новой консервативной партии. При этом она с сожалением отметила, что Кариньшу дан более длительный срок на переговоры.

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Особое внимание пользователей привлекла фраза Петравичи о том, что "мужчины содержат своих женщин, и это нормально в семье".

Таким образом гостья ответила на ремарку ведущего, что она живет за счет дохода от прибыли ее мужа.

"Фактически являетесь содержанкой… Ну, хорошо - частично являетесь содержанкой?", - спросил политика Домбурс.

"Ну, вообще-то, в семьях так и происходит, что мужчина содержит женщину", - ответила ему Петравича.

Реплика Петравича нашла отклик среди других пользователей.

"Какая глупая позиция! Не говори от моего имени", - написала экс-депутат Сейма Лолита Чигане.

"Какой ужас! Просто ужас! И она может стать ответственной за благополучие в стране?!?!? Сумасшествие! Даже Ашераденс кажется гением", - пишет Лолита.

В свою очередь одна из основательниц организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Эвита Гоша пишет:

"Интересно, какова формула, согласно которой каждой женщине предоставляется мужчина-содержанец".

Пользователь Ансис Стабингис иронично предостерегает о том, что многие мужчины захотят сменить пол, чтобы стать содержанками.

"Надо также считаться с потенциальным увеличением количества операцией по смене пола — кто не захочет перебраться из содержателей в содержанки? Тогда придется привлечь Министерство здравоохранения!", - пишет он.

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"Каждой бабе по богатому мужику! Я считаю, в этом есть предвыборный потенциал", - пишет бывший пресс-секретарь мэра Риги, ныне представитель предприятия Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

"Может, будущей министр разработает какой-нибудь закон, согласно которому женщинам будет запрещено самим себя содержать?", - пишет бывшая политик, ныне предприниматель Линда Мурниеце.

8 января стало известно, что партия KPV LV выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Иева Крапане отозвала свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Сразу после номинации Петравичу пользователи соцсетей стали обсуждать ее фигуру, а также восхищаться ее внешностью.

Фото: DelfiLV/Domburs

Комментарии 6
Так и будет каждому по богатству в Латвии с таким возможным минис50 минут назад
Каждой бабе по богатому мужику, каждому пенсионеру по богатому ребёнку,каждому врачу по богатому пациенту, каждому учителю по богатому ученику......
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вова32 минуты назад
у нее очень рабочий рот , сможет прочитать любую речь по шпаргалке.Особенно если шубу норковую
дадут.
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asd1 час назад
Хочу пожелать удачи этой женщине. Став популярным, надо быть очень осторожным в своих выражениях, что бы случайно не оскорбить геев,лесбиянок,негров,феминисток,инвалидов,слепых итд..

Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.
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