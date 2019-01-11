﻿ "До победы, всегда!": Вейонис подпитается идеями кубинской революции, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис отправился в ежегодный отпуск, который согласно неофициальной информации Латвийского радио, он проведет на Кубе. Президентская канцелярия эту информацию до сих пор не прокомментировала.

Латвийцы ранее упрекнули Вейониса в том, что он в такую горячую пору для страны, когда формируется правительство, позволяет себе отсутствовать в стране.

Латвийский карикатурист Гатис Шлюка попытался пояснить, что президент страны даже в отпуске будет держать руку на пульсе и в художественном исполнении представил свое видение ситуации.

На карикатуре изображен президент Вейонис в цветастой рубашке с коктейлем в руках смотрит на граффити с портретами лидеров кубинской революции Фиделем Кастро и Че Геваро с лозунгом "Hasta la victoria siempre! (До победы, всегда!), про себя думает: "Если провалится попытка с Кариньшем, тогда..." .

Напомним, президент Латвии номинировал Кришьяниса Кариньша на пост премьера на прошлой неделе. Кариньша поддержали возможные партнеры по будущей коалиции. Сегодня Кариньш встретится с формирующими правительство партиями, чтобы обсудить работу над правительственной декларацией.