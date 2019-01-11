﻿ Политолог: Израилю непросто дружить с Россией, смотря на войну в Сирии из окон, Mixnews.lv

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Ввиду участия России в вооружённом конфликте на территории Сирии, Израилю непросто поддерживать хорошие отношения с РФ. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил израильский политолог Саймон Ципис.

Он также добавил, что израильтяне видят происходящее в Сирии "из окон своих домов".

"Россия очень активно присутствует прямо у нас в огороде. Мы видим Сирию из окон наших домов, так как это государство находится на нашей границе. Израильские военные говорят о том, что мы должны считаться с Россией. Мне кажется, что отношения у нас с Россией хорошие. Наш премьер-министр за последние два года летал более 10 раз в Россию. Порядка миллиона граждан Израиля родным языком считают русский. К нам очень многие россияне ездят отдыхать — у нас безвизовый режим. Однако, Израилю сложно поддерживать хорошие отношения с Россией в контексте российского присутствия в Сирии. Вы представьте, идет война в Сирии, там замешаны: турки, курды, сирийцы, Иран, Израиль, Россия. Мы стараемся работать там, как пинцетом, чтобы ни задеть ни одного российского военнослужащего", - подчеркнул он.

Политолог также отметил, что Иран является главным врагом для Израиля, так как идеология духовного лидера Ирана Хомейни направлена на уничтожение израильского народа.

"В Сирии скапливаются вооруженные силы Ирана — это наш враг номер один. Это большое государство, которое стремиться обладать ядерным оружием. Оно стягивает свои войска к нашей границе, чтобы подготовиться к войне с Израилем. Иран считает Израиль нелегитимным государством на Ближнем востоке, поскольку Израиль не мусульманское государство оно должно быть уничтожено - это фанатичная идеология духовного лидера Ирана Хомейни, угрожающая нашему существованию. Если мы работаем в Сирии, то по иранским целям, и всегда предупреждаем российских военных о готовящихся операциях. России тоже приходится считаться с политическим интересами Израиля. Этот баланс порой тяжело поддерживать", - выразил Ципис.

Напомним, в интервью радио Baltkom политолог также заявил, что находясь между Россией и западной Европой, Латвия играет важную роль в мировой геополитике.

Фото: flickr.com/Boaz Guttman