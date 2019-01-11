﻿ Эксперт: надо избавляться от микропредприятий, этот закон свое отжил!, Mixnews.lv

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В Латвии необходимо уже избавиться от Закона о налоге на микропредприятия, так как при нынешних реалиях эта видоизмененная несколько раз норма уже потеряла свою актуальность. Об этом в интервью радио Baltkom заявил член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов, сертифицированный налоговый консультант Айнис Даболс.

«Для чего создавался Закон о налоге на микропредприятия? 9% - была привлекательная процентная ставка. Закон создавался во время кризиса для того, чтобы предприниматели вышли из теневой экономики. Люди были согласны платить 9 % в 2010 году. Эта норма принималась во спасение - упростить жизнь предпринимателей, но вместе с тем и побудить их платить этот упрощенный налог. Через несколько лет государство начало менять суть этого закона. Начали говорить о том, что 9% слишком мало и надо увеличивать ставку. Тогда это обсуждалось в рамках социальных гарантий для сотрудников микропредприятий. Мол, плательщики микроналога не делают никаких социальных взносов и никак не защищены. Ставку подняли до 15%. Но даже сейчас при такой ставке эти сотрудники все равно социально не защищены. И нужно спрашивать не у меня, где здесь логика… Я думаю, что у политиков не было четкого алгоритма. Этот закон свое уже отжил. Подняли ставку для того, чтобы пополнять бюджет или что-то еще… Надо смотреть статистику доходов с микропредприятий», - пояснил Даболс.

Он подчеркнул, что этот налог надо было уже давно удалять.

«9% свою роль уже исполнили. Надо уже избавляться от микропредприятий, а предпринимателям выбирать другую форму хозяйственной деятельности. Государство, реализуя налоговою реформу, хотело постепенно уйти от этого закона. Нормы налоговой реформы косвенно говорят о том, что микропредприятия должны исчезнуть. Новые нормы закона для плательщиков микроналога жесткие. Например, можно принимать на работу сотрудника, работающего только на одном микропредприятии» - сказал налоговый консультант.

Как сообщалось, число утративших статус плательщика налога с микропредприятия в 2018 году составило 2860 лиц, свидетельствует информация Службы госдоходов.

Фото: Pixabay.com