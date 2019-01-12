﻿ Что мы еще не знали: cталактиты и коты в коридорах больницы Страдиня, Mixnews.lv

Что мы еще не знали: cталактиты и коты в коридорах больницы Страдиня (1)

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Эксклюзив | 12 января 2019 года, 11:29

В Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, о проблемах которой сообщалось уже не раз, существуют сложности не только с персоналом, но и с условиями, в которых им приходится работать.

Одна из сотрудниц больницы поделилась с порталом Mixnews снимками коридоров, где находится гардероб и кабинеты врачей.

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По ее словам, в помещениях образовались "cталактиты" и живут коты. Здесь же проходят обследования и работают доктора.

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Напомним, в конце марта 2017 года Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию новый корпус больницы Страдиня.

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Второй корпус изначально должны были строить вместе с первым. Строительство последнего, хоть и не без проблем, но продвигалось вперед, но на вторую часть проекта денег изначально не хватило.

Только в декабре 2018 года Еврокомиссия одобрила план строительства второй очереди нового корпуса больницы — А2. Точные затраты на строительство будут известны в феврале. Одобрение Еврокомиссии в данном случае было совершенно необходимо, так как новый корпус строится с привлечением средств из еврофондов, а смета подорожала с 90 млн до 120 млн евро. Сумма, необходимая для возведения нового корпуса, изначально (два года назад) была рассчитана неверно. Не учитывался рост инфляции и дороговизна аппаратуры. Решение о выделении дополнительных средств из госбюджета должен принять Кабинет министров. Предположительно, строительные работы должны завершиться к 2023 году.

Комментарии 1
Евлампий 1 час назад
Да всё у них там в порядке, во всяком случае так говорит пресс - секретарь этой больницы!!! Сталактиты и сталагмиты - это для привлечения больных, а коты гоняются за крысами чтобы последние поменьше наглели и поменьше лазили в морг, хоть он и переполнен!!! В природе же всё устроено разумно :тут и коты - сыты, и врачи с пресс - секретарём больницы довольны!!!
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