﻿ Что мы еще не знали: cталактиты и коты в коридорах больницы Страдиня, Mixnews.lv

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В Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, о проблемах которой сообщалось уже не раз, существуют сложности не только с персоналом, но и с условиями, в которых им приходится работать.

Одна из сотрудниц больницы поделилась с порталом Mixnews снимками коридоров, где находится гардероб и кабинеты врачей.

По ее словам, в помещениях образовались "cталактиты" и живут коты. Здесь же проходят обследования и работают доктора.

Напомним, в конце марта 2017 года Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию новый корпус больницы Страдиня.

Второй корпус изначально должны были строить вместе с первым. Строительство последнего, хоть и не без проблем, но продвигалось вперед, но на вторую часть проекта денег изначально не хватило.

Только в декабре 2018 года Еврокомиссия одобрила план строительства второй очереди нового корпуса больницы — А2. Точные затраты на строительство будут известны в феврале. Одобрение Еврокомиссии в данном случае было совершенно необходимо, так как новый корпус строится с привлечением средств из еврофондов, а смета подорожала с 90 млн до 120 млн евро. Сумма, необходимая для возведения нового корпуса, изначально (два года назад) была рассчитана неверно. Не учитывался рост инфляции и дороговизна аппаратуры. Решение о выделении дополнительных средств из госбюджета должен принять Кабинет министров. Предположительно, строительные работы должны завершиться к 2023 году.