﻿ Лембергс про СЗК: ничего, поработают в оппозиции, Mixnews.lv

Лембергс про СЗК: ничего, поработают в оппозиции (5)
Эксклюзив | 12 января 2019 года, 17:48
Союзу "зеленых" и крестьян будет полезно поработать в оппозиции, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.
В интервью радио Baltkom он отметил, ничего криминально в этой ситуации не видит.
"Ничего, поработают в оппозиции, спустят "воздух чемпионов", ничего плохого в этом нет", - сказал политик.
Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть представителя "Нового Единства", евродепутата Кришьяниса Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.
Кариньш предложил сформировать правительство, в котором будут представлены пять партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, KPV LV, национальное объединение VL!-TB-LNNK и "Для развития/За!".
Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" остаются в оппозиции.
Какое отношение ждете в ответ??? ;)))