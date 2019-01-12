﻿ Лембергс про СЗК: ничего, поработают в оппозиции, Mixnews.lv

Лембергс про СЗК: ничего, поработают в оппозиции (5)

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Эксклюзив | 12 января 2019 года, 17:48

Союзу "зеленых" и крестьян будет полезно поработать в оппозиции, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

В интервью радио Baltkom он отметил, ничего криминально в этой ситуации не видит.

"Ничего, поработают в оппозиции, спустят "воздух чемпионов", ничего плохого в этом нет", - сказал политик.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть представителя "Нового Единства", евродепутата Кришьяниса Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.

Кариньш предложил сформировать правительство, в котором будут представлены пять партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, KPV LV, национальное объединение VL!-TB-LNNK и "Для развития/За!".

Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" остаются в оппозиции.

Комментарии 5
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 35 минут назад
Осуществляется ПОЛНЫЙ ИГНОР больше трети граждан Латвии!!!
Какое отношение ждете в ответ??? ;)))
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ВОВА1 час назад
А стипендии будут уменьшены политическим двоечникам-оппозиционерам?
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Latviešu Patriots27 минут назад
Nu un? Kas mums daļas gar nelatviešiem - Saskaņas elektorātu?, Vai tiem nedaudzajiem, kas balsoja par ZZS?
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