﻿ Лембергс про СЗК: ничего, поработают в оппозиции, Mixnews.lv

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Союзу "зеленых" и крестьян будет полезно поработать в оппозиции, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

В интервью радио Baltkom он отметил, ничего криминально в этой ситуации не видит.

"Ничего, поработают в оппозиции, спустят "воздух чемпионов", ничего плохого в этом нет", - сказал политик.

Напомним, 7 января президент Раймонд Вейонис решил выдвинуть представителя "Нового Единства", евродепутата Кришьяниса Кариньша кандидатом на должность премьер-министра.

Кариньш предложил сформировать правительство, в котором будут представлены пять партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, KPV LV, национальное объединение VL!-TB-LNNK и "Для развития/За!".

Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" остаются в оппозиции.