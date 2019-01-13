﻿ Соцсети: с Островного моста на автомобили падают куски бетона, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Водителей призывают быть внимательными, проезжая под Островным мостом, где сейчас идут ремонтные работы - на автомобиль может упасть большой кусок бетона. Об этом в соцсети Facebook написала пользователь Инга Петерсоне.

Женщина рассказала о том, что проезжая под мостом, она услышала громкий стук, доносившийся с крыши автомобиля.

"Мы ехали под мостом, в третьем ряду, тут услышала громкий звук, что-то ударило по крыше автомобиля. Ситуация непривычная - жму на тормоз, останавливаю машину и включаю аварийные сигналы. Вышла, смотрю, а за моим авто валяются куски бетона. На крыше автомобиля тоже лежали бетонные обломки", - написала Инга.

Она указала, что после инцидента автомобиль остался поврежден и нуждается в ремонте.

По словам женщины, перед ее автомобилем остановилась еще одна машина. Выяснилось, что на транспортное средство тоже упали обломки бетона. Инга отметила, что были вызваны сотрудники полиции.

Женщина рассказала, что к ней также подошли руководители ремонтных работ. По словам Инги, они извинились за инцидент. Руководители ремонтных работ позвали одного из рабочих, который также извинился за случившееся и пояснил, что ремонт проходил в другом месте, однако в месте, где под мостом едут сразу два автомобиля, из-за вибрации могли упасть куски бетона, которые были поломаны в другие дни.

После, рабочие убрали куски бетона с дороги, как будто ни в чем не бывало.

Фото: facebook.com/inga.petersone.96