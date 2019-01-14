﻿ Борцы за легальное ТВ: мы боремся не с Россией, а за закон, Mixnews.lv

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Реальная борьба с нелегальным телевидением началась с 2016 года, рассказала исполнительный директор общества "За легальное содержание!" Даце Котзева.

В интервью радио Baltkom она отметила, что речь идет не только о нелегальном российском телевидении, но и об отсутствии авторских прав.

"Проблема все еще серьезная. 80 тысяч домохозяйств смотрят телевидение нелегально. Сейчас сократилось на 20%, потому что в 2016 году таких было 100 тысяч. Большое количество нелегальных операторов из России, но дело не только в российских каналах, тут речь об авторских правах. Мы не боремся против российских каналов как таковых. Мы боремся за соблюдение закона. Реальная борьба началась в 2016 году, когда отделе киберпреступлений и авторских прав в полиции получилось создать семь новых штатных мест. Тогда начались рейды и проверки. Нельзя всего слона съесть сразу. Слона едят по кусочкам. Решаем постепенно", - говорит он.

Как сообщалось, будущее правительство Латвии намерено сократить распространение нелегальных спутников российского телевидения в Латвии. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении агентства LETA разработки правительственной декларации рабочей группы кандидатов на должности министров.

Фото: Flickr/Zach Brennan