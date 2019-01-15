﻿ Паулс про "латышскую" Латвию: никогда так не было и не будет, Mixnews.lv

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Латвия никогда не говорила на одном языке, а в самом латышском много слов из других языков. Об этом в интервью радио Baltkom сказал композитор Раймонд Паулс.

Он отметил, что уважает свой язык, но русский знать надо.

"Латвия никогда не говорила только на латышском языке. Такого никогда не было и не будет. Когда-то все по-немецки шпарили. У нас маленькая нация. Для музыкантов есть два рынка: кроме латышского, мы можем петь на русском, тогда есть шанс попасть на российский рынок. Нет, кто-то думает, что можно и на английском, но там нас никто особенно не ждет. Так что все равно нам надо будет знать этот [русский] язык. Я уважаю свой язык. Посмотрите, лалгальцы тоже требует права для своего языка. Мы 800 лет были под немцами, у нас много слов, фамилий заимствовано из немецкого", - сказал Паулс.

Маэстро отметил, что не стоит сталкивать людей и обострять эту тему. По его словам, в его семье уже мало кто говорит на латышском языке, но все живут дружно.

"Не надо никого вообще трогать, пусть сами регулируют. Только не обостряйте эту тему. Все само собой решится. Когда мы собираемся моей семьей, то только я говорю на латышском, а дети на английском, польском, датском и т.д. И никаких проблем нет, все хорошо. Так и должно быть", - отметил Паулс.

12 января маэстро Раймонд Паулс отметил свое 83-летие.

C 1991 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии. В 1998 году он был избран в Сейм, в 2002 и 2006 годах — переизбран.

В интервью радио Baltkom Паулс признался, что сожалеет о том, что в свое время решил заняться политической деятельностью и критически смотрит на то, что сегодня происходит в стране.