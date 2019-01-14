﻿ Паулс: живу рядом с Сеймом, но мимо ходить не люблю, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Музыка для композитора Раймонда Паулса является главным делом жизни. Об этом маэстро рассказал в эфире радио Baltkom. Он сожалеет о том, что в свое время решил заняться политической деятельностью и критически смотрит на то, что сегодня происходит в стране.

"Я одно только и знаю, что с работой связано… Она держит, если ее не будет, то конец. Не знаю, у кого какой смысл жизни, но я доволен. Я ничего особенного не сделал, но кое-что удалось. Дай бог всем так! Конечно, нужно только двигаться. Кроме музыки особенного у меня ничего нет. Когда-то по глупости я впутался в эти политические дела... Слава богу, я от этого избавился. Живу недалеко от Сейма. Иду мимо, встречаю разных интересных людей. Так и хочется поскорее уйти, да подальше. Даже сейчас разговаривать об этом не хочу. Клементьев мой хороший друг, штангист тоже... Были люди, с кем весело проводили время. Можно над этим посмеяться. От смеха до слез очень близко. Я, кстати, не помню, чтобы плакал. Не было такого. Хотя отводил собаку в последний путь. Было очень грустно", - сказал Паулс.

12 января маэстро Раймонд Паулс отметил свое 83-летие.

C 1991 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии. В 1998 году он был избран в Сейм, в 2002 и 2006 годах - переизбран.