﻿ Rīgas satiksme: э-талон вскоре можно будет пополнять через мобильное приложение, Mixnews.lv

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Уже в ближайшем будущем будет введено мобильное приложение для считывания поездок с э-талона, заверили представители муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис и Байба Барташевича. В эфире радио Baltkom они уточнили, что приложение будет доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе Android.

«Мы в декабре уже начали тестировать систему. Она еще полноценно не готова, поэтому не вводим ее в массовое пользование. Я не смогу назвать точное время выхода приложения, но реализация подходит уже к конечной стадии. Так что если у вас есть смартфон на операционной система Android, то вы сможете регистрировать поездке на своем устройстве. На iPhone это приложение работать не будет, так как система iOS защищает свою функцию NFC и не дает через нее совершать покупки», - сказал Закис.

Он пояснил, каким именно способом будет пополняться э-талон.

«Мы сейчас не говорим о простой покупке билета, мы говорим о пополнении э–талона. Мы работаем над тем, чтобы это приложение можно было пополнить количеством поездок на свой э-талон, карточку рижанина. У вас будет э-талон, который вы будете прикладывать к своему смартфону, пополняя его. Телефон к регистратору поездок в общественном транспорте мы не прикладываем. Так это работать не будет. Государство налагает обязательно на Rīgas Satiksme регистрировать каждую поездку. А поездки можно регистрировать только в системе э-талона. Через банковскую карту они не регистрируются. Это невозможно. Это другая система!Также оплатить общественный транспорт уже можно с помощью банковской карты. Но карта должна принадлежать банку Citadele, так как у них есть опция э-талон!», - сказал Закис.

Между тем, Барташевича подчеркнула, что в рижском общественном транспорте собстенная система считывания поездок.

«Например, в приложении Pasažieru vilciens вы покупаете билет. Но в поезде есть кондуктор, который считывает штрих-код этой оплаченной поездки. В общественном транспорте кондуктора нет. Вместо него установлен регистратор поездок, который считывает не штрих-код, а карту. А контролёр уже проверяет не наличие э-талона, а сам факт регистрации поездки. Для того, чтобы регистратор считывал штрих-коды, надо создавать другую систему», - заключила она.

Фото: /lv.wikipedia.org/wiki