﻿ Участник протестов 2009 года: критикуешь власть? Сходи на выборы!, Mixnews.lv

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Жителям, которые критикуют политическую ситуацию в стране, нужно хотя бы проявлять минимальную гражданскую активность, а именно - голосовать на выборах. Такое мнение в эфире радио Baltkom участник беспорядков 13 января 2009 года Эдгар Горбань, который во время акций протеста лишился глаза.

Однако он добавил, что сам бы в политику сейчас не пошел.

"Когда приходишь в политику, тебе приходится себя продавать. Я не интересуюсь политикой сейчас, я к этому не готов. Да, я голосую. Я считаю, что если критикуешь, хотя бы сходи на выборы. Это - меньшее, что можно сделать для государства", - заявил Горбань.

Он отметил, что понимает цель проведения грубых демонстраций, однако теперь он бы не стал принимать в них участие.

"Люди выпускали пар, для меня в этих беспорядках нет ничего удивительного, я знаю, что многие это не понимают. Я бы сейчас не пошел. Проблема в пассивности, я сам стал пассивен. Я занимаюсь решением личных проблем", - указал Горбань.

Напомним, 13 января 2009 года на Домской площади состоялась акция протеста, на которую собралось около 10 тысяч человек. После акции в Старой Риге начались беспорядки, в которых участвовало несколько сотен молодых людей, громивших витрины магазинов и общественных зданий.

В результате беспорядков Горбань лишился глаза. Причиной травмы стала резиновая пуля, выпущенная из оружия сотрудника полицейского спецназа "Альфа". В 2014 году Горбань отбыл назначенное судом наказание - он отсидел 22 дня в Чиекуркалнском изоляторе.