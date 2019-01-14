﻿ Участник протестов 2009 года: сложно стать калекой в 16 лет, Mixnews.lv

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Участник протестов в Старой Риге 13 января 2009 года Эдгар Горбань, который потерял глаз, в эфире радио Baltkom спустя десять лет рассказал о том, что после случившегося он серьезно переживал, испытывал психические проблемы и это мешало ему найти себя в жизни.

"Сложно, когда тебя калечат в 16 лет. Большое потрясение для человека, прошли годы, по-другому начинаешь относиться к ситуации. Я только на пути к тому, чтобы пойти учиться. К сожалению, долго искал себя. Личные проблемы были, не скажу, что с травмой связано. У меня были серьезные переживания, не мог себя найти. У меня были проблемы с тревогой серьезные, только сейчас начинаю чувствовать себя живым, что со мной все в порядке и я хочу жить, хочу получать от жизни удовольствие", - отметил он.

По словам молодого человека, он не прибегал к помощи специалистов, чтобы решить проблемы с психикой, возникшие после беспорядков.

"Личные проблемы я обрел в 19 лет, когда начал разрушать свою жизнь, я потерялся. Меня выгнали из мореходки задним числом. Я вернулся в школу, мне ничего не хотелось. Те выводы, которые я должен был сделать в 20 лет, я сделал только сейчас. Я не обращался ни к психологам, ни к психотерапевтам. Друзья мне помогали, родные", - рассказал Эдгар.

Напомним, 13 января 2009 года на Домской площади состоялась акция протеста, на которую собралось около 10 тысяч человек. После акции в Старой Риге начались беспорядки, в которых участвовало несколько сотен молодых людей, громивших витрины магазинов и общественных зданий.

В результате беспорядков Эдгар Горбань лишился глаза. Причиной травмы стала резиновая пуля, выпущенная из оружия сотрудника полицейского спецназа "Альфа". В 2014 году Горбань отбыл назначенное судом наказание - он отсидел 22 дня в Чиекуркалнском изоляторе.