﻿ Защита потребителей: Cityparks цинично штрафовал даже инвалидов, Mixnews.lv

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Компания Cityparks Latvija оштрафована на 50 000 евро за несоразмерность штрафов, которые она накладывала на людей, которые просто забывали зарегистрироваться. Более того, крупным штрафам подвергались даже инвалиды.

Люди не успевали, припарковавшись, дойти до магазина, как управляющая парковками компания Cityparks Latvija им уже выписывала штраф в размере 35 евро, а это несоразмерная сумма. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom рассказала директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.

"Не имеют наложить штраф в 35 евро - это слишком много за то, что вы просто забыли зарегистрироваться. Если бы эта компания снизила штрафы тем, кто считает, что им неправильно насчитан штраф, это было бы куда ни шло. А они действительно не рассматривают жалобы потребителей. Также один из аргументов, почему мы приняли решение оштрафовать компанию Cityparks, так это то, что они налагали штраф сразу после того, как покупатель припарковался. Может еще до магазина не дошли, а уже поставлен штраф, может, пяти минут не прошло. Вы сами знаете, какие у них длинные правила, их невозможно за пять минут прочитать", - сказала Витолиня.

На реплику радиослушателя, что штрафам подвергались инвалиды, представительница Центра защиты прав потребителей сказала, что здесь уже встает вопрос о этике.

Напомним, Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) оштрафовал управляющую парковками компанию Cityparks Latvija на 50000 евро.

1 января 2017 года по 28 ноября 2018 года в центр поступило 428 жалоб от оштрафованных автомобилистов. Cityparks Latvija штрафовала водителей за неуказание времени начала парковки – например, с помощью специального приспособления, размещенного под лобовым стеклом.

Ознакомившись с правилами автостоянки, ЦЗПП признал их действия нечестными.

Фото: Eugeria