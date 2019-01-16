﻿ Америкс рассказал, когда вернется на пост вице-мэра Риги, Mixnews.lv

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Андрис Америкс после очередных муниципальных выборов намерен вернуться на пост вице-мэра Риги. Об этом Америкс заявил в эфире радио Baltkom.

"Конечно, сегодня есть много мнений, что надо поменять власть в Риге. На это отвечу так: я сам подал в отставку, так как мне очень важна моя репутация. Мне очень важно, чтобы проверили все эти дела. Я на сто процентов уверен, что я не причастен к этому. Я вернусь обратно. Будут выборы. Я много работаю на благо рижан и хочу работать дальше, если рижане мне это доверят. Но иногда лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед", - сказал Америкс.

Напомним, Америкс решил покинуть свою должность после коррупционного скандала на предприятии Rīgas satiksme.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в компании, но принял решение уйти, поскольку запятнана его репутация, а также репутация его партии "Честь служить Риге".

Покинув должность вице-мэра, которую занимал с 2010 года, Америкс сохранил мандат депутата Рижской думы.

Новым заместителем председателя Рижской думы был избран глава комитета городской собственности Олег Буров.