﻿ Америкс: ни Риге, ни Паулсу не вернут миллионы из лопнувшего Krājbanka, Mixnews.lv

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Рижской думе не удастся вернуть 10 млн латов, которые в свое время были вложены в Latvijas Krājbanka. Это в эфире радио Baltkom признал бывший вице-мэр Риги, депутат столичной думы Андрис Америкс.

"Деньги из Krajbanka возвращены не будут. Банк уже банкротировал, мы потеряли там 10 млн латов, и в соответствии со всеми законодательными актами, никто денег не получит - деньги ни Рижской думе, ни Раймонду Паулсу, ни кому-то другому возвращать не будут. Получили компенсации все те, кому положено по закону, все остальное кануло в небытие", - сказал Америкс.

Напомним, 21 ноября 2011 года Совет Комиссии рынка финансов и капитала решил приостановить оказание финансовых услуг банком Latvijas Krājbanka, так как в банке обнаружилось исчезновение примерно 100 миллионов латов. 24 ноября Рижская дума обратилась в Krājbanka с просьбой выплатить вложение, но получило отказ и подала заявление в суд.

У композитора Раймонда Паулса в банке хранилось почти 700 тысяч латов, из которых было выплачено лишь 70 тысяч.

Вкладчики Latvijas Krājbanka, фото: Илмар Знотиньш/Dienas mediji

Как тогда Паулс заявил в интервью Baltkom, финансовая потеря в Latvijas Krājbanka повлияла на него больше морально, нежели материально. Маэстро назвал ситуацию с Krājbanka не банкротством, а элементарным воровством.