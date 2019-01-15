﻿ Ринкевич: Латвия требует от России освободить украинских моряков, Mixnews.lv

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Латвия выражает солидарность в деле об аресте Россией украинских моряков в Азовском море и требует освободить их. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам латвийские дипломаты учавствуют в заседании суда по этому делу в Москве.

"Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело о незаконно захваченных украинских моряках. Мы выражаем солидарность с ними и требуем их немедленного освобождения", - написал Ринкевич, ссылаясь на пост главы внешнеполитичееского ведомства Украины Павла Климкина, в котором он выражает благодарность за поддержку.

"Судебные заседания по нашим военнопленных моряках в Москве закрыли. Кому есть чего бояться и скрывать, то прячется. Спасибо нашим друзьям, которые пришли поддержать украинских ребят", - написал Климкин.

Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам во вторник 15 января.

ФСБ просит продлить арест до 26 апреля. На заседание будет пытаться попасть украинская омбудсмен Людмила Денисова, которая уже прибыла в российскую столицу.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. 24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве.

Сегодня министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Швеции совершат визит на Украину в портовый город Мариуполь, где министр иностранных дел Украины Павел Климкин ознакомит их с ситуацией в украинских портах на Азовском море.

МИД Украины пригласил министров иностранных дел пяти государств, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией по проходу судов в украинские порты в Азовском море. Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, аннексировавшая полуостров Крым и затем построившая к нему мост через Керченский пролив Россия препятствует работе украинских портов Мариуполь и Бердянск на Азове, поскольку не допускает прохождение под мостом грузовых судов.