﻿ Центральный рынок Риги снова стал местом модной фотосессии, Mixnews.lv

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Рижский центральный рынок вновь стал местом фотосессии для модных дизайнеров. Об этом сообщает в соцсети Facebook пресс-представитель Rīgas Centrāltirgus Александр Шунин. На этот раз антураж базара выбран для рекламы магазина винтажной одежды VOLGA, открывшегося в Риге в январе 2018 года.

Сами фотографии, на которой изображена латвийская модель Эндия Калниня среди прилавков на открытой и закрытой частях рынка, опубликовала в Facebook латвийский фотограф Ася Белова.

Девушка подписала фото "Добро пожаловать на Центральный рынок Риги".

Напомним, в августе 2017 года рыбный павильон Центрального рынка Латвии был избран местом для съемок итальянским журналом Vogue.