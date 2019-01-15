﻿ Буров: не драматизируйте, советские дома прочны!, Mixnews.lv

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Вице-мэр Риги Виктор Буров призвал не спекулировать на тему прочности домов, построенных в советские годы. В интервью радио Baltkom он рассказал жильцам каких домов надо обратить внимание на состояние своих лоджий и балконов.

"Призываю не муссировать тему "время эксплуатации дома 70 лет и теперь все у нас начинает разрушаться". Это не так. Первые дома, которые строились, например, с начала 60-х годов — это Югла, на улице Тирзлас. Они, может быть, с неудачной планировкой, с маленькими квартирами, но конструктивные детали, конструктивные элементы этих домов достаточно крепкие. Агенскалнские сосны — это тоже одни из первых домов, они тоже достаточно крепкие. Нельзя говорить так, что эти дома начнут разваливаться. Но отдельные элементы, естественно, надо смотреть. Но не надо драматизировать, все вовсе не плохо!", - сказал вице-мэр.

Буров призвал тщательнее оценивать состояние долгое время пустовавших домов.

"Могу сказать, что достаточно некачественно строили в конце 80-х и начале 90-х годов. Это было время, когда занимались другими моментами, но на качество работ в строительстве внимания не обращали. Отмечу, что надо уделять внимание на дом, который долгие годы простоял пустым, а сейчас его достроили. Поэтому на все конструкции надо смотреть", - сказал вице-мэр столицы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, согласно исследованию строительных специалистов по заказу Министерства экономики, многие балконы многоэтажных домов времен Хрущева уже существенно изношены, находятся в критическом состоянии или даже подлежат демонтажу.