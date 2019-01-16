﻿ Украинский политолог: США - больший агрессор, чем Россия, Mixnews.lv

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Украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что несмотря на многочисленные обвинения в адрес России, эту страну нельзя назвать агрессором. Об этом он заявил в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Есть тысяча разных определений, которые более точно отражают смысл. Агрессор — это слишком простая идентификация, которую может понять часть украинского населения. Россия оказывает поддержку части украинского общества, которая не смирилась с тем, что произошло в 2014 году. Оказывает разного рода поддержку, в том числе военную. США поддерживают сепаратисткие группы во всем мире — это обычное дело, естественный процесс. Печально, что это имеет такие формы. Печально, что процесс "Минских соглашений" оказался тупиковым. Печально, что люди гибнут до сих пор. Ну, назвали Россию "агрессором", а толку-то? Больше проблем от этого у украинского народа и властей Украины. Плюс единственный — это полное доверие Украине американских опекунов", — сказал Погребинский.

По мнению политолога, США представляют большую угрозу миру, чем Россия.

"Мировые опросы показывают, что Америка и Россия считаются главными угрозами в мире. Кто уж из них больше агрессор — дело вкуса. Я, например, считаю, что Америка, которая всегда вмешивалась во все дыры, более опасная угроза для мира, чем Россия", — отметил Погребинский.

Напомним, в 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", в котором Россия названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Закон был принят украинским парламентом 18 января 2018 года.

Фото: Flickr/Фотобанк Moscow-Live.ru