﻿ Депутат про русский: было бы глупо потерять крупнейший язык мира, Mixnews.lv

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Школьники и студенты из Латвии работают по всему миру, а не только в ЕС, поэтому было неправильно лишать детей двуязычной системы образования. Об этом в интервью радио Baltkom сказала депутат Сейма от партии "Согласие" и член парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Эвия Папуле.

"В декларации будущего правительства есть пункт об укреплении национальной политики и позиции латышского в многоязычной среде. Это может означать, что есть партии, которые готовы обсуждать вопрос об обучении на нескольких языках. Кроме того, когда принимали Закон об образовании, был принят пункт об обучении на иностранном языке, то есть предметы можно изучать не только на госязыке, но и на официальных языках ЕС. Но это узко. Ведь мы живем не только в Евросоюзе, но и в мире. Наши школьники и студенты, когда заканчивают учебу, они работают в мире, не только в ЕС, но и в Азии и т.д. Показывают свои знания на разных рынках", - сказала она.

По словам Папуле, принятую реформу образования уже не отменить, но некоторые изменения произойти могут.

"Я пока не потеряла надежду, что что-то удастся изменить. Реально оценивая ситуацию, думаю, что отменить реформу нельзя, но повлиять на нее можно. Если этого правда захотеть. И упор надо делать на начальную школу, на учеников до 6-го класса. Это не произойдет сразу. И только если потенциальный министр увидит реальную ситуацию тех первоклассников, которые приходят с начальными знаниями второго языка. В билингвальной системе были минусы, но это хорошая система до 6-го класса. Надо понимать, что мы живем в мире, где используется не один язык. Было бы глупо, если бы мы потеряли знание крупнейшего языка мира и систему обучения на двух языках", - отметила депутат.