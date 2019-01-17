﻿ Все познается в сравнении: Иесалниекс о беженцах в Европе и оккупантах в Латвии, Mixnews.lv

Все познается в сравнении: Иесалниекс о беженцах в Европе и оккупантах в Латвии (9)

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Эксклюзив | 17 января 2019 года, 07:27

В последние годы мигранты заселяют страны Западной Европы быстрее, чем во времена советской оккупации Латвии. Таким образом парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс прокомментировал исследование своего однопартийца Ритварса Эглайса, который оценил миграционный процесс в послевоенный период прошлого века и в современной Европе.

"Ситуация в Западной Европе еще хуже, чем я думал. Доля мигрантов в Западной Европе растет быстрее, чем доля колонистов во время оккупации Латвии", - написал политик.

Между тем, по наблюдениям Ритварса Эглайса, сейчас во всех странах доля титульного населения сокращается быстрее, чем в оккупированной Латвии в период перед Атмодой в 70-80 годы, чем во всех странах, за исключением Финляндии и Дании - там быстрее, чем в 60-е годы и Исландии - даже быстрее, чем в сталинские времена (за исключением первых послевоенных лет, а именно 1949 года, в период массовых высылок в лагеря).

"Вопрос в том, что за злая власть оккупировала Западную Европу, которая уничтожает европейские народы стремительнее, нежели русские и коммунисты латышей в оккупированной Латвии" - задается вопросом Ритварс Эглайс.

Напомним, Национальное объединение последовательно и категорически выступает за "закрытую от мигрантов Латвию". Благодаря давлению нацблока, в 2015 году удалось сократить количество принятых Латвией мигрантов.

Своей заслугой партия считает голосование против миграционного пакта, когда Латвия отказалась подписывать миграционный пакт Организации объединенных наций (ООН), вызывающий у некоторых политиков обеспокоенность по поводу его вероятного влияния на увеличение наплыва нелегальных мигрантов.

Как тогда заявил Иесалниекс, голосование свидетельствует о том, что из Балтийских стран именно у националистов в Латвии самое большое влияние на ведение государственной политики. И это заслуга Национального объединения.

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Стоит отметить, что по последним данным уровень мигрантов в Европе снизился на четверть по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила Меланиа-Габриела Чот, которая в январе заняла пост председателя Совета Министров в Европарламенте.

В 2018 году в страны ЕС прибыли 150 тысяч мигрантов. Это цифра на четверть ниже, чем в 2017 году и является самым низким показателем за последние пять лет.

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"При этом показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году. Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены", — заявила Чот.

Комментарии 9
Антивирус1 час назад
=== уничтожает европейские народы стремительнее, нежели русские и коммунисты латышей в оккупированной Латвии ===
И все молча едят. Даже Геббелльс устал вертеться.
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yes2 часа назад
если при СССР колонисты оккупировали латвию, то колонисты из латвии оккупируют Англию Ирландию Германию...
после выхода Англии из ЕС, англикам нужно подумать как этих оккупантов вернуть домой на родину?
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Well2 часа назад
От всей души желаю нацистам мильончик -другой арабов!
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