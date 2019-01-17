﻿ Все познается в сравнении: Иесалниекс о беженцах в Европе и оккупантах в Латвии, Mixnews.lv

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В последние годы мигранты заселяют страны Западной Европы быстрее, чем во времена советской оккупации Латвии. Таким образом парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс прокомментировал исследование своего однопартийца Ритварса Эглайса, который оценил миграционный процесс в послевоенный период прошлого века и в современной Европе.

"Ситуация в Западной Европе еще хуже, чем я думал. Доля мигрантов в Западной Европе растет быстрее, чем доля колонистов во время оккупации Латвии", - написал политик.

Situācija Rietumeiropā ir vēl sliktāka nekā es būtu domājis. Imigrantu īpatsvars Rietumeiropā aug daudz straujāk nekā kolonistu īpatsvars padomju okupācijas laikā Latvijā. https://t.co/X3RDdkgk6Z — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) January 16, 2019

Между тем, по наблюдениям Ритварса Эглайса, сейчас во всех странах доля титульного населения сокращается быстрее, чем в оккупированной Латвии в период перед Атмодой в 70-80 годы, чем во всех странах, за исключением Финляндии и Дании - там быстрее, чем в 60-е годы и Исландии - даже быстрее, чем в сталинские времена (за исключением первых послевоенных лет, а именно 1949 года, в период массовых высылок в лагеря).

"Вопрос в том, что за злая власть оккупировала Западную Европу, которая уничтожает европейские народы стремительнее, нежели русские и коммунисты латышей в оккупированной Латвии" - задается вопросом Ритварс Эглайс.

Eiropas kolonizēšana: jaunākie Rietumeiropas dati https://t.co/pgmUYPP0bw — Ritvars Eglājs (@Eglajs) January 15, 2019

Напомним, Национальное объединение последовательно и категорически выступает за "закрытую от мигрантов Латвию". Благодаря давлению нацблока, в 2015 году удалось сократить количество принятых Латвией мигрантов.

Своей заслугой партия считает голосование против миграционного пакта, когда Латвия отказалась подписывать миграционный пакт Организации объединенных наций (ООН), вызывающий у некоторых политиков обеспокоенность по поводу его вероятного влияния на увеличение наплыва нелегальных мигрантов.

Как тогда заявил Иесалниекс, голосование свидетельствует о том, что из Балтийских стран именно у националистов в Латвии самое большое влияние на ведение государственной политики. И это заслуга Национального объединения.

Стоит отметить, что по последним данным уровень мигрантов в Европе снизился на четверть по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила Меланиа-Габриела Чот, которая в январе заняла пост председателя Совета Министров в Европарламенте.

В 2018 году в страны ЕС прибыли 150 тысяч мигрантов. Это цифра на четверть ниже, чем в 2017 году и является самым низким показателем за последние пять лет.

"При этом показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году. Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены", — заявила Чот.